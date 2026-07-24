Черемуха

Реклама

В повседневном говоре легко встретить слова, которые кажутся привычными, но на самом деле являются калькой по русскому языку. Одним из таких речевых кручей является название душистого дерева «черемуха». Чтобы речь была чистой и правильной, следует разобраться, какими благозвучными украинскими соответствиями следует ее заменить, а также какие похожие ботанические названия легко спутать.

Как на украинском правильно сказать " черемуха"

В украинском языке для обозначения небольшого дерева или куста с благоухающими белыми соцветиями и черными съедобными ягодами существуют прекрасные названия. Вместо русизма словари советуют использовать следующие слова:

“Черемха” — главный и наиболее употребительный литературный термин для обозначения этого растения.

“Черемшина” — народное, поэтическое и очень благозвучное название, часто встречающееся в украинских песнях и художественной литературе.

“Черемшина” или “черемша”: какая разница

Из-за схожести звучания некоторые люди путают понятия «черемшина» и «черемша», хотя они касаются совершенно разных представителей флоры. Если «черемшина», черемуха – это дерево или куст из семейства розовых, то “черемша” – совсем другое растение. Черемшей называют дикорастущую травянистую культуру, известную также как медвежий лук. Она имеет выраженный чесночный привкус, появляется ранней весной и занесена в Красную книгу Украины.

Реклама

Черемша

Польза и практическое применение черемухи

Черемуха обыкновенная высоко ценится не только за свою красоту во время цветения, но и за немалую практическую пользу в разных областях:

В фармацевтике плоды растения применяют как ценное сырье, ведь благодаря дубильным веществам они обладают выраженными закрепляющими и противовоспалительными свойствами.

Из высушенных и измельченных ягод вместе с косточками делают специальную муку, которую добавляют для аромата при выпекании пирогов и сладостей.

Цветы черемухи служат отличным медоносом для пчел, а крепкая древесина используется для токарных изделий и мебели. При этом листья растения ядовиты для гусей.

Реклама

Народные поверья и приметы связаны с черемухой

Украинцы издавна наделяли это дерево особым символизмом и наблюдали за его природным циклом:

Считается, что период массового цветения обязательно сопровождается временным возвращением заморозков, известным как черемуховое похолодание.

В фольклоре белый благоухающий цвет олицетворяет девственное целомудрие, искренность и обновление природы.

По поверьям, букет черемухи в доме очищает пространство, однако оставлять его на ночь в спальне не советуют из-за слишком интенсивного запаха, который может вызвать головную боль.

Реклама

Новости партнеров