Почему цвет яичных желтков имеет значение: диетологи назвали удивительную причину

Цвет на самом деле может о многом рассказать.

Одним из важнейших факторов, определяющих цвет желтка, является куриный корм.

В опубликованном в 2022 году исследовании изучался цвет желтков двух групп кур. Одну группу кур выращивали на основном рационе, тогда как вторую группу — на особом — с добавлением каротиноидов.

Эксперимент показал, что цвет желтков яиц второй группы птиц существенно отличался по яркости и желтизне.

Специалисты установили, что диетические каротиноиды могут помочь улучшить цвет желтка.

Чтобы узнать больше о разных цветах желтка и его значении для здоровья, читайте дальше.

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На что указывает цвет желтка

Цвет яичного желтка связан больше с кормом курицы, а не с общей питательной ценностью этого яйца.

"Пищевая ценность яйца определяется такими факторами как содержание белка, аминокислотный профиль, содержание витаминов и минералов", — объясняет врач Фернандо Сиснерос.

В то время как цвет яичных желтков может варьироваться от бледно-желтого до темно-оранжевого, "яйца от более здоровых кур будут иметь больше каротиноидов". Итак, чтобы получить "золотой" желток, курица должна иметь качественные корм и условия содержания — и, главное, быть здоровой наседкой.

Стоит ли беспокоиться о разном цвете желтка

Специалисты утверждают, что не стоит беспокоиться о разных цветах яичного желтка, поскольку "на изменение цвета желтка влияет, прежде всего, то, как часто, сколько и что куры едят".

Также цвет желтка меняется в зависимости от сезона. Летом до начала осени куры, как правило, едят меньше из-за высокой температуры. Зимой они обычно едят больше, чтобы согреться.

Более темный желток означает и то, что куры съели много корма с желтовато-оранжевым пигментом, называемым ксантофилом (желтый растительный пигмент).

Поэтому какой бы цвет желтка вы ни предпочли, все они имеют огромное количество питательных веществ.

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