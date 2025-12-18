Почему декабрь наступает так быстро каждый год: научное объяснение

Пара с подарком / © pexels.com

Реклама

Вы тоже удивляетесь, почему 2025 год пролетел как одно мгновение? Ученые выяснили, что у нашего мозга нет внутренних часов, он измеряет время только количеством ярких событий и эмоций. Психологи объяснили парадокс, при котором рутинные дни кажутся бесконечными, а целые годы — мгновенными.

Об этом сообщает Sciencealert.

Чтобы понять, почему ощущение течения времени кажется искаженным и ускоренным, стоит понять, каким образом мозг вообще определяет время.

Реклама

Понятие «восприятие времени» не совсем корректно, ведь само время не является физическим объектом, который можно непосредственно ощутить. Когда мы видим, слышим, чувствуем вкус или прикосновение, наши органы чувств реагируют на конкретные сигналы окружающей среды: световые волны, звуковые колебания, химические вещества или механическое давление. Для времени же не существует ни одного аналогичного сигнала — нет ни одной «частицы», которую мозг мог бы зафиксировать.

Как мозг определяет время?

Мозг не фиксирует время напрямую — он делает выводы о нем. Подобно часовому механизму, он оценивает продолжительность, наблюдая за изменениями.

Но, в отличие от часов, у мозга нет равномерных «тиков». Чтобы понять, сколько времени прошло, он подсчитывает количество и насыщенность событий.

Промежуток, наполненный эмоциями и активностью, кажется длиннее. В исследованиях, например, кратковременное мерцание изображения воспринимается как более длительное, чем статическая картинка той же продолжительности.

Реклама

Именно поэтому люди, которые стали свидетелями экстремальных ситуаций — в частности дорожных аварий, — часто чувствуют, будто время замедляется. В одном из известных экспериментов участники падали спиной в сетку с высоты более 30 м. Позже, оценивая продолжительность этого стрессового момента, они называли значительно большие показатели, чем тогда, когда наблюдали падение другого человека.

Сильные эмоции обостряют внимание, благодаря чему мозг формирует чрезвычайно детальные воспоминания. Впоследствии, анализируя эти насыщенные воспоминания, он преувеличивает реальное прошедшее время.

Время действительно летит?

Чтобы понять, куда исчезают месяцы и почему год кажется короче, важно различать два типа восприятия времени: ретроспективное — когда мы оцениваем прошлое, и перспективное — когда чувствуем, как быстро время течет сейчас.

Хорошо известно, что ожидание в очереди или в кабинете врача кажется бесконечным, тогда как время за любимым делом проходит незаметно. Причина — в фокусе нашего внимания. Чем больше мы сосредотачиваемся на самом времени, тем медленнее оно кажется.

Реклама

Тезис о том, что время летит, когда нам хорошо, не совсем об удовольствии. Главное — отвлечение. Когда ум занят делом, мы перестаем замечать течение времени. Зато скука или постоянное слежение за часами резко его замедляют.

Почему рутина «съедает» годы?

Разница между ощущением времени «здесь и сейчас» и оценкой прошлого объясняет выражение: «дни тянутся долго, а годы пролетают быстро». С возрастом это ощущение только усиливается.

В детстве и юности жизнь полна новизны: первые важные события, новые опыты, значимые изменения. Они создают богатый архив воспоминаний, и впоследствии кажется, что тот период длился долго. С годами же многие ежедневные действия превращаются в автоматизм. Бытовые дела теряют новизну и эмоциональность. Из-за этого дни могут казаться медленными и однообразными.

Однако именно такое однообразие оставляет слабые воспоминания. Когда мозг в конце года пытается оценить его продолжительность, он «не находит» большого количества ярких событий — и год кажется коротким.

Реклама

Поэтому, осознавая, что уже декабрь, мы удивляемся, как быстро пролетело время.

Как замедлить ощущение времени?

Замедлить время в моменте несложно, но малоприятно: достаточно скучать — ждать, считать, наблюдать за монотонными процессами.

А вот сделать так, чтобы время не «сжималось» в воспоминаниях, значительно сложнее. Первый способ — сохранять память о событиях. Записи в дневнике, просмотр фотографий, возвращение к пережитому помогают не терять воспоминания. Второй путь требует активности, но приносит больше удовольствия: наполнять жизнь новыми впечатлениями. Путешествия, открытия, необычные решения и опыт создают яркие воспоминания, которые «растягивают» год в памяти. И тогда ваши внутренние часы будут работать совсем иначе.

К слову, ранее мы объясняли о том, как работает «Черная пятница». Она превратилась в глобальный психологический феномен, заставляющий наш мозг буквально требовать покупок. По данным Fabric Academy, ключевую роль играет система вознаграждения: когда человек видит слово «распродажа» и ярко-красные баннеры, мозг получает импульс удовольствия, блокируя рациональное мышление.