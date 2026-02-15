Почему глаза кошек святятся в темноте — ответ ученых

Кошки / © Associated Press

Когда свет попадает на глаза кота в темноте, он отражается и возвращается, создавая характерное сияние. Этот феномен не только увлек, но и вдохновил на создание важных технологий.

Об этом говорится в материале popsci.

В 1933 году британский бизнесмен Перси Шоу, возвращаясь домой из паба в Йоркшире, увидел два ярких световых отблеска на дороге. Он резко затормозил — оказалось, что это глаза кота. Может быть, именно они спасли ему жизнь. Это событие вдохновило Шоу на изобретение дорожных отражателей, отражающих свет фар обратно водителю, помогая видеть в темноте.

Как светятся кошачьи глаза

Все глаза имеют сетчатку — тонкий слой на задней части глаза, поглощающий свет и превращающий его в сигналы для мозга. У кошек за сетчаткой есть дополнительный отражательный слой — tapetum lucidum, которого нет у людей. Свет, проходящий через сетчатку, отражается от этого слоя и возвращается назад, давая глазам второй шанс «поймать» свет. Именно благодаря этому глаза кошек светятся в темноте.

Встроенные ночные очки

Эта особенность дает кошкам чрезвычайную чувствительность к свету. Они могут видеть даже в свете, который для человека кажется полной тьмой, что особенно полезно для ночных охотников. Tapetum lucidum также у коров, лошадей, овец, рыб, дельфинов и китов, помогая выживать в условиях низкой освещенности.

Вдохновение для современных технологий

Современные ученые также обращаются к кошачьим глазам для разработки новых технологий. Профессор электротехники Йон Мин Сон из Корейского передового института науки и технологий создал камеру, вдохновленную глазами кота. Она оснащена отражательным слоем, который повышает чувствительность во тьме, а вертикальная щелевая диафрагма, как у кошачьих глаз, помогает лучше различать объекты в сложных условиях.

Помимо камер, принципы кошачьего зрения могут стать основой для робототехники, автономных систем и носимых устройств, которые должны работать в условиях сменного освещения.

