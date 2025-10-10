Почему гуси летят вверх ногами: орнитологи раскрыли причину (видео)

Гуси летают вверх ногами. Фото: Suburban Wildlife/Stacy Greenberg

Если внимательно наблюдать за дикими гусями во время перелета, можно заметить странное явление — некоторые птицы переворачиваются прямо в полете и летят определенное расстояние вверх лапами. На первый взгляд, это выглядит нелепо, но ученые нашли логическое объяснение такому поведению.

Об этом сообщило издание BBC.

На фото Винсента Корнелиссена — гусь летит спиной вниз, но держит шею и голову в привычном положении. Когда фотография попала в интернет, она вызвала волну обсуждений. Часть пользователей посчитала кадр подделкой, другие — шуткой, однако фотограф заверил, что снимок настоящий. Впоследствии подтвердились и другие случаи подобного поведения — в сети можно найти видео гусей, которые также выполняют такие трюки в небе.

По информации Amusing Planet, переворачивание во время полета имеет вполне практическое назначение. Птицы делают это, когда готовятся к посадке или хотят быстрее снизиться. Изменив положение тела, гусь меняет аэродинамику крыльев и стремительно теряет высоту. Это позволяет ему приземлиться с большей точностью или быстро уклониться от опасности, например, от хищников.

Специалисты отмечают, что для этого маневра даже существует специальный термин — «whiffing». Именно так называют инцидент, когда гуси переворачиваются вверх ногами прямо в полете.

Такую способность имеют не только гуси. Подобную технику полета наблюдали также у хохлатых чаек, турпанов, больших веретенников и желтоногих коловодов. Хотя явление встречается нечасто, оно фиксируется у разных видов, что свидетельствует о его естественной функции.

Существует и другая гипотеза, которую высказывают некоторые орнитологи. Они считают, что иногда гуси могут переворачиваться просто для демонстрации — чтобы привлечь внимание других птиц или показать свою ловкость в полете.

