Почему индюшиные яйца — редкость в магазинах: ответ экспертки

Индейка очень популярна в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Ирландии и других странах Европы. Хотя некоторые считают это мясо слишком сухим, индейка все равно остается очень популярной птицей на праздничном столе. Впрочем, в отличие от куриных или даже утиных яиц, яйца индейки почти невозможно увидеть на полках супермаркетов.

Можно было бы предположить, что причина состоит во вкусе, но на самом деле это не так. По словам экспертов, главные факторы – это особенности того, как и когда индейки несут яйца, а также экономика современного птицеводства.

До появления крупных промышленных ферм яйца индейки люди употребляли гораздо чаще.

По питательности они даже превосходят куриные: содержат почти вдвое больше калорий и жиров. Однако вместе с этим у них примерно втрое больше холестерина.

Основная проблема состоит в том, что индейки несут яйца гораздо медленнее, чем куры. К тому же им нужно больше времени, чтобы достичь возраста, когда они начинают уноситься.

Кроме того, эти птицы потребляют больше корма и нуждаются в большем уходе, что делает их содержание дороже.

В результате производство индюшачьих яиц обходится значительно дороже, чем куриных.

По оценкам экспертов, чтобы фермеры могли получать прибыль, 12 индюшачьих яиц пришлось бы продавать примерно за 1600 гривен.

Представительница Национальной федерации индюков Киммон Уильямс пояснила Daily Mail, что индейки имеют более долгий жизненный цикл. По ее словам, птицам нужно около семи месяцев, прежде чем они начнут нести яйца.

Спрос на индюшачьи яйца все же существует, но преимущественно как на деликатес или продукт для гурманов, а не как на повседневный пищевой продукт.

Зато с мясом ситуация совсем другая.

Индейки – большие птицы, которые дают гораздо больше популярного грудного мяса, чем куры. Именно поэтому фермеры получают больше ценных частей туши из индейки. А если добавить в это традицию готовить индейку на Рождество и День благодарения, становится понятно, почему эта птица остается выгодной для выращивания.

