Почему клоун Рональд Макдональд исчез: жуткая причина, не связанная с ребрендингом McDonald's

Для многих поколений поход в McDonald's был не просто быстрым перекусом, а целым событием. Детские дни рождения, игровые площадки и обязательное фото с улыбающимся клоуном Рональдом Макдональдом – это создавало магию самой известной сети ресторанов быстрого питания.

Но если вы были в McDonald's в последние годы, то, может быть, заметили: Рональда больше нет. Его лицо исчезло из рекламы, статуи убрали из ресторанов, а сотрудники в костюмах перестали развлекать детей. Причина этого совсем не в ребрендинге компании, как можно было бы подумать, пишет Unilad.

Загадочное исчезновение Рональда

Официально McDonald's в 2016 году заявил, что временно сокращает появления Рональда на публике из-за "текущего климата" в обществе. Но настоящая причина была гораздо более жуткой: волна нападений и угроз от людей в костюмах клоунов.

Рональд Макдональд / Фото: Getty Images

"Клоуномания", превратившаяся в ужас

В 2016 году в США и некоторых других странах начала распространяться странная и тревожная тенденция. Люди в жутких клоунских костюмах начали появляться в общественных местах, пугать прохожих, а иногда даже нападать.

Все началось как безобидный Интернет-тренд – люди фотографировались в клоунских масках и делились этими снимками в соцсетях. Но вскоре ситуация вышла из-под контроля.

Клоуны начали появляться у школ, детских площадок и даже лесов.

Один из самых громких случаев произошел во Флориде, где группа из 20 человек в клоунских масках напала на семью.

Жители разных городов начали бояться любых клоунов, а компании, связанные с таким образом, столкнулись с негативной реакцией.

Мужчина в костюме Рональда Макдональда / Фото: Getty Images

Почему McDonald's решил избавиться от своего символа

Рональд Макдональд долгие годы был не просто маркетинговым персонажем, а символом радости, веселья и детских воспоминаний. Но после волны нападений общественное мнение о клоунах резко изменилось. Вместо веселого артиста многие начали видеть в нем что-то страшное. Чтобы избежать негативных ассоциаций, McDonald's решил тихо убрать Рональда из всех официальных материалов.

Конец эпохи

После 2016 года компания больше не использовала Рональда в своих кампаниях, а его роль в детских мероприятиях была сведена к минимуму.

Уиллард Скотт, который первым исполнял роль Рональда Макдональда, ушел из жизни в 2021 году в возрасте 87 лет.

Хотя компания никогда официально не заявляла, что Рональд исчез навсегда, его возвращение маловероятно. Так закончилась целая эпоха, а с ней часть уникальной атмосферы McDonald's.

Напомним, почему ложечка для McFlurry имеет квадратную ручку и еще и пустая внутри. Это не просто дизайнерская идея – такое решение помогает более эффективно перемешивать десерт.

Читайте также: