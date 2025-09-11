Почему комары кусают именно вас: дело не в группе крови

Комары / © Associated Press

Жаркий летний день, прохладный напиток, и вдруг… раздражительный звон комара, который стремится вас укусить. Почему же одних людей комары кусают чаще других? Исследователи из Нидерландов обнаружили неожиданный ответ: виновато пиво.

Об этом пишет Newsweek.

Эксперимент на музыкальном фестивале

Команда биофизика Феликса Холла провела масштабный эксперимент на музыкальном фестивале Lowlands, привлекая 500 добровольцев. Участники помещали свои руки в специальные клетки с тысячами комаров. Крошечные отверстия позволяли насекомым чувствовать запах человека, но не кусать.

Результаты были поразительными. Участники, употреблявшие пиво, были в 1,35 раза более привлекательными для комаров, чем воздерживавшиеся от алкоголя. Исследование также показало, что комары чаще атаковали людей, имевших интимные отношения накануне.

Как защититься от комаров?

Ученые обнаружили, что регулярное принятие душа и использование солнцезащитного крема делают людей менее привлекательными для комаров.

Исследователи пришли к выводу: «Мы обнаружили, что комаров привлекают те, кто избегает солнцезащитного крема, пьет пиво и делит с ними кровать. У них просто вкус к гедонистам среди нас!».

Хотя эксперимент проводился в неконтролируемой среде, его результаты предлагают ценные советы по защите от насекомых, что является серьезной проблемой для общественного здоровья, поскольку они переносят опасные болезни, такие как малярия и лихорадка денге.

Напомним, Исландия остается одной из немногих стран мира, где нет комаров. Ученые объясняют это суровым и нестабильным климатом, что делает невозможным выживание личинок и яиц, а глобальное потепление может угрожать этой уникальности.

Комары на самом деле «сортируют» людей и определяют, кого атаковать, так что одни могут провести вечер без укусов, а другие возвращаются домой покрытые зудящими пятнами. И это не только дискомфорт — комары являются переносчиками опасных заболеваний.