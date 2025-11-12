Почему кони покрываются мыльной пеной во время потения: научное объяснение, которое вас удивит

Почему кони покрываются мыльной пеной / © unsplash.com

На самом деле, это вполне естественное явление, и оно имеет научное объяснение. Такая пена — не признак болезни или переутомления, а результат уникальной системы охлаждения организма. Детальнее об этом рассказало издание IflScience.

Уникальная способность лошадей потеть

Потливость — свойство не всех млекопитающих. Люди, некоторые обезьяны, быки и лошади потеют, и для лошадей это один из ключевых механизмов охлаждения.

Большинство животных отдают тепло из-за дыхания, как это делают собаки, высовывая язык. А лошади, подобно людям, активно выделяют пот, чтобы снизить температуру тела.

Как объясняет исследователь Вайбар Крген-Рид в статье для The Conversation: «Большинство четвероногих млекопитающих тоже потеют, но преимущественно для поддержания здоровья кожи или выработки запахов. Для охлаждения они полагаются на дыхание, то есть их телу нужно активно работать, чтобы избавиться от избыточного тепла».

Как работает система охлаждения

При физической нагрузке или перегреве лошадь выделяет пот. Он улетучивается, забирая с собой часть тепла. Но густой мех усложняет природное испарение. Здесь на помощь приходит особый белок, содержащийся в поте коня — латрин (latherin).

Латрин действует как естественный «детергент»: он смачивает волосы, позволяя потовые проходить сквозь густую шерсть к поверхности кожи и быстрее испаряться. Побочный эффект — знакомая всем белая пена, которая появляется на шее, груди и под седлом, создавая впечатление, будто конь только что принял ванну с шампунем.

От чего зависит количество пены

Ученые пока не знают точно, от чего зависит концентрация латрина в поте. Предполагается, что это может быть связано с физической подготовкой животного или белковым составом рациона, но пока это не подтверждено.

Как отмечает ветеринар Питер Гантингтон (Kentucky Equine Research, Австралия), люди и лошади — единственные крупные млекопитающие, активно потеющие для охлаждения, хотя состав пота у них разный.

у людей много соли, мало белка;

у лошадей мало белка, но много электролитов и латрина.

Стоит ли волноваться

Нет. Пена на теле лошади — абсолютно нормальная и здоровая реакция. Она не свидетельствует о болезни или переутомлении, а лишь подтверждает, что естественный механизм терморегуляции работает безупречно.