Почему кошка ложится на больное место, а коты спят с человеком: гипотезы и факты

Могут ли коты влиять на здоровье людей и как они лечат

Многие слышали о целебных свойствах кошек, например, о том, что животное знает, где у человека болит, поэтому ложится на больное место и излечивает.

Кошки ложатся на больные места: правда или миф

Существует много историй о том, как кот или кошка вылечили своего хозяина, что животные помогают при сердечно - сосудистых болезнях, болезнях желудочно-кишечного тракта. Но в целом лечебные свойства кошачьих мало изучены. Некоторые ветеринары утверждают, что питомцы способны лечить мигрени, однако в научной литературе подтверждений этого тоже нет.

Нет в научной литературе и сведений о каких-то сверхъестественных способностях кошек, которые позволяют им почувствовать болезнь хозяина.

С научной точки зрения домашний любимец ложится на больного человека просто, потому что температура тела при лихорадке или воспалении повышается, а кошки и кошки любят тёплые места. Ушибы, боль в спине, места, где расположены воспаленные органы – также имеют более высокую температуру, поэтому животное могут использовать их как грелку.

Домашние любимцы знакомы с нормальной температурой тела хозяина и его запахом, а когда человек болеет, его температура и запах сильно изменяются. Кошка может не понимать, что именно чувствует хозяин, но она точно поймет, что что-то изменилось. Следовательно, кошки чувствуют не болезнь, а связанные с ней изменения и реагируют на них.

Больные люди – идеальные «грелки» для кошек – они неподвижны, теплее обычного и, пожалуй, спокойнее. Прямых доказательств диагностическим способностям домашних животных нет. Скорее всего, кошка ложится на живот или грудь просто потому, что так удобнее. По наблюдениям врачей, когда кошка ложится на больное место, например, живот или грудь, человек чувствует облегчение. Дело в том, что тепло кошачьего тела согревает, из-за чего человек расслабляется и острота боли снижается.

Что могут коты лечить

Кошки так же как и другие животные обладают "целительными" свойствами. Существует даже фелинотерапия – разновидность зоотерапии как метод лечения с помощью домашних животных. В переводе с латыни feline означает «кошачий», то есть врачом выступают домашние кошки.

От пушистых «врачей» не требуют никаких особых навыков. Находясь рядом с больным хозяином, они ведут себя как обычно – трутся о ноги, мурлыкают, ложатся на человека и спят. Такое обычное взаимодействие с питомцем снимает эмоциональное напряжение, облегчает боль.

Вот что доказано, так это то, что кошки и кошки оказывают положительное влияние на психологическое состояние людей. Общение с кошками может снижать уровень стресса и тревожности. Многие люди чувствуют себя более счастливыми и довольными благодаря выработке гормонов счастья, таких как серотонин и окситоцин, который вырабатываются при общении с животными. Некоторые исследования показали, что кошки помогают справиться с ментальными проблемами — владельцы домашних животных реже страдают депрессией, чем те, у кого нет домашних животных.

Существует мнение и о целебных свойствах кошачьего мурлыкания. «Терапия мурлыканием» может способствовать заживлению костей. Домашние коты мурлыкают с частотой около 26 герцов в диапазоне, который способствует регенерации тканей. В реальности это не так фантастически, как звучит – интенсивные упражнения способствуют здоровью костей по той же причине, поскольку кости реагируют на давление, становясь сильнее. Вибрационные устройства, сходные с принципом работы с мурлыканием, были запатентованы для потенциального использования в терапии.

Исследованиями доказано, что у владельцев животных в стрессовых ситуациях артериальное давление ниже, чем у людей без них. Они также реже обращаются к врачу.

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