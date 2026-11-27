Почему кошки избегают слишком ласковых людей — объяснение ветеринара / © pexels.com

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Желание как можно чаще гладить домашнего питомца не всегда помогает завоевать его расположение. Кошки могут избегать людей, которые активно демонстрируют свою любовь, предпочитая вместо этого компанию тех, кто не навязывает им внимания.

Об этом пишет El Tiempo со ссылкой на издание TN.

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Ветеринар Мануэль Мансано пояснил, что для кошек особое значение имеет свобода выбора при общении с человеком. Они воспринимают его как компаньона, поэтому охотнее идут на контакт, когда могут самостоятельно его инициировать.

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Даже если животное любит физический контакт, чрезмерная настойчивость человека может отбить у него желание находиться рядом.

Почему чрезмерное внимание может оттолкнуть кота

По словам специалиста, желание человека проявить нежность не всегда совпадает с потребностями домашнего питомца. Например, коту может быть неприятно, когда его берут на руки, не позволяют уйти или пытаются привлечь его внимание в моменты отдыха.

Не менее важно вовремя прекращать физический контакт. Если животное пытается отстраниться, а человек продолжает его гладить, это может негативно сказаться на доверии.

Вместо того чтобы пытаться привлечь внимание кота, ветеринар рекомендует подождать, пока питомец сам захочет пообщаться.

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Как кошки проявляют привязанность к человеку

Физический контакт — далеко не единственный способ, с помощью которого кошки выражают своё отношение к людям. О том, что животное чувствует себя комфортно и в безопасности, могут свидетельствовать следующие особенности поведения:

кошка выбирает место для сна рядом с человеком;

самостоятельно подходит и остается рядом;

поглаживает передними лапами;

мурлычет во время отдыха;

трется головой о человека, оставляя свой запах с помощью желез на морде.

В то же время не стоит воспринимать добровольное приближение кота как приглашение к длительным поглаживаниям. Животное может просто хотеть побыть в компании человека.

Как понять, что кот больше не хочет, чтобы его гладили

О желании питомца прекратить общение могут свидетельствовать резкие движения хвостом, изменение положения ушей или тела. Иногда животное просто отстраняется или пытается уйти.

Заметив такие признаки, следует оставить кота в покое.

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Мансано подчеркивает, что для построения доверительных отношений с котом важнее учитывать его желания, чем как можно чаще демонстрировать свою любовь. Возможность самостоятельно решать, когда приближаться к человеку, помогает укрепить эту связь.

Напомним, ранее мы сообщали, что отказ от еды, вялость или необычное поведение домашнего питомца не всегда свидетельствуют о серьезной проблеме. Однако есть симптомы, которые могут сигнализировать об опасности и требуют немедленной помощи.

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