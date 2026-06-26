Почему кот будит вас ночью и сбрасывает вещи: эксперт объяснила 15 странных привычек питомцев

Кот / © pexels.com

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Вещи, сброшенные с полки, поцарапанная мебель или отказ от любимого корма — с таким поведением кошек сталкиваются многие владельцы. Хотя такое поведение часто объясняют капризами или шалостями, на самом деле у него, как правило, есть вполне логичное объяснение. По словам экспертов, большинство таких действий связано с природными инстинктами, особенностями общения или неудовлетворенными потребностями животного.

Об этом рассказала специалист по поведению домашних животных компании Purina и сертифицированный специалист по прикладной зоологии Энни Валуска, сообщает портал Bored Panda.

По словам эксперта, распространенное мнение о том, что характер кошки зависит от цвета шерсти, не имеет научного подтверждения. Несмотря на то, что некоторые владельцы считают животных определенной окраски более агрессивными или своенравными, исследования не выявили связи между цветом шерсти и темпераментом. В то же время отношение человека к коту может влиять на его поведение, если хозяин заранее ожидает от животного определенных реакций.

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Эксперт также объяснила, почему некоторые кошки активно «разговаривают» с людьми. Если хозяин часто обращается к питомцу или реагирует на каждое его мяуканье, животное быстро понимает, что таким образом можно привлечь внимание, и продолжает использовать голосовое общение.

Еще одна привычка, которая нередко раздражает хозяев, — сбрасывание предметов со столов или полок. По словам Энни Валуской, кошки исследуют окружающее пространство, а падающий предмет становится для них ещё более интересным. Если же после этого человек обращает внимание на животное, даже негативное, такая реакция может закрепить нежелательное поведение. Специалистка отмечает, что избежать этого помогают регулярные игры и возможность удовлетворять естественное любопытство.

Не менее распространенной является проблема поцарапанной мебели. Эксперт отмечает, что царапание — это естественное поведение кошек, с помощью которого они маркируют территорию и реализуют свои инстинкты. Именно поэтому важно подобрать подходящую когтеточку, ведь разные животные могут отдавать предпочтение разным материалам, формам и расположению.

Отдельно Энни Валуска обратила внимание на сигналы, которые владельцы часто неправильно интерпретируют. Например, шипение не обязательно означает агрессию. Чаще всего таким образом кот показывает, что чувствует себя неуверенно или хочет, чтобы ему дали больше пространства. Точно так же виляние хвостом не свидетельствует о хорошем настроении. Наоборот, это может быть признаком стресса, раздражения или чрезмерного возбуждения, поэтому в этот момент лучше не продолжать ласкать животное.

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По словам специалистки, прыжки на кухонные столешницы также имеют естественное объяснение. Кошки стремятся занимать высокие места, поскольку это позволяет им чувствовать себя в безопасности и контролировать всё, что происходит вокруг. Кухня становится для них особенно привлекательной из-за запаха еды и присутствия людей.

Эксперт также объяснила, почему кошки нередко подходят именно к тем людям, которые не проявляют к ним особого внимания. По её словам, человек, который не смотрит прямо на животное, не пытается его потрогать или позвать, кажется коту менее угрожающим, поэтому вызывает больше доверия.

Распространенным заблуждением является и ситуация, когда кот переворачивается на спину и показывает живот. Хотя это может свидетельствовать о том, что животное чувствует себя спокойно, это не означает, что оно хочет, чтобы его гладили именно по животу. У многих кошек эта область очень чувствительна, а в отдельных случаях такая поза даже может быть подготовкой к защите.

Если же кот начинает ходить в туалет вне лотка, эксперт советует не воспринимать это как месть или умышленное нарушение правил. Такое поведение может сигнализировать о проблемах со здоровьем, стрессе или дискомфорте, поэтому в таких случаях стоит обратиться к ветеринару, а также оценить условия, в которых живет животное.

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Специалистка также отметила, что конфликты между кошками, живущими в одном доме, часто возникают из-за нехватки ресурсов. Причиной могут быть любимые места для отдыха, когтеточки, лотки, миски или даже недостаточное внимание со стороны хозяев. Улучшение условий содержания нередко помогает снизить напряжение между животными.

По словам Энни Валуской, даже отказ от корма, который раньше нравился коту, не всегда свидетельствует о капризности. Если проблем со здоровьем нет, это может быть связано с естественной склонностью животных интересоваться новой пищей.

Кроме того, эксперт отмечает, что агрессия во время ласк нередко возникает из-за чрезмерного физического возбуждения. Именно поэтому при общении с котом следует делать короткие паузы и обращать внимание на его язык тела.

Ночные пробуждения хозяев также часто закрепляются самими людьми. Если после мяуканья владелец кормит кота, играет с ним или уделяет ему внимание, животное запоминает такой результат и продолжает повторять это поведение. По мнению эксперта, в таких случаях важно не только не подкреплять нежелательные привычки, но и устранить их причину, обеспечив коту достаточное количество активных игр и правильно организовав режим кормления.

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Напомним, ранее мы сообщали, что куриные кости, которые многие владельцы домашних животных считают безопасными, на самом деле могут представлять серьезную угрозу для здоровья кошек.

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