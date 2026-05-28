Почему кот ходит за вами в туалет: ветеринары объяснили странную привычку

Многие владельцы кошек сталкиваются с одинаковой ситуацией: стоит только зайти в ванную комнату или душ, как домашний любимец сразу направляется следом. Эксперты по поведению животных объясняют, что такая привычка для кошек является вполне нормальной и обычно связана с привязанностью к человеку, любопытством и любовью к предсказуемому распорядку дня.

Об этом сообщило издание Chewy.

Сертифицированный специалист по поведению кошек Мишель Нагельшнайдер объясняет, что в Интернете существует множество шуточных теорий о том, что «коты являются тайными охранниками туалетных ритуалов», однако настоящие причины значительно проще и связаны с естественными инстинктами животных.

По словам эксперта, коты часто стремятся к контакту с хозяином именно тогда, когда человек сидит или лежит неподвижно. Это создает для животного ощущение безопасности и является удобным моментом для взаимодействия. Именно поэтому кот может приходить не только в ванную комнату, но и ложиться рядом, когда человек работает за столом, отдыхает или занимается спортом.

Специалисты отмечают, что коты являются социальными животными и очень любят предсказуемость. Если хозяин ежедневно выполняет одинаковые действия в определенное время, животное быстро это запоминает. Например, некоторые коты начинают сопровождать человека в туалет, зная, что после этого будет кормление.

Ветеринарка Мэгги Плейсер отмечает, что любознательность также играет важную роль. По ее словам, кошек буквально привлекают закрытые двери и все необычное, что происходит за ними. Животных могут интересовать запахи, звук воды, туалетная бумага или предметы в ванной комнате.

Поэтому ветеринары советуют заботиться о безопасности домашних любимцев: закрывать мусорные баки, убирать в шкафы лекарства, бытовую химию и зубную пасту, а также держать крышку унитаза опущенной.

Еще одной причиной такого поведения могут быть комфортные условия в ванной комнате. Котам нравятся теплые полы зимой или прохладная плитка летом. А во время грозы или стресса небольшое закрытое пространство может создавать для них ощущение защищенности.

Эксперты подчеркивают, что в большинстве случаев такое поведение не является проблемой. Более того, исследования показывают, что коты формируют сильную привязанность к людям, подобную связи, которую имеют собаки или даже маленькие дети со своими родителями.

В то же время ветеринары советуют обращать внимание на резкие изменения в поведении животного. Если кот внезапно начал постоянно преследовать хозяина или, наоборот, перестал искать контакта, это может свидетельствовать о тревожности или проблемах со здоровьем. В таких случаях специалисты рекомендуют проконсультироваться с ветеринаром.

Если же владелец не хочет, чтобы кот постоянно ходил за ним в ванную комнату, эксперты советуют заранее переключать внимание животного на игрушки, лакомства или другие занятия. Также полезно создать отдельные ежедневные ритуалы для общения с любимцем — например, совместную игру или кормление в определенное время.

