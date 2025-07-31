Почему кот не отходит ни на шаг от хозяина: ответ ветеринара вас удивит

Почему кошки следуют за хозяином / © unsplash.com

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Почему кот постоянно ходит за вами? Причин такого поведения домашнего питомца может быть несколько.

Об этом рассказал специалист на petmd.

1. Ваш кот голоден

Одна из самых распространенных причин — голод. Если любимец сопровождает вас из комнаты в комнату, возможно, он хочет сказать: «Посмотри в мою миску!» Некоторые кошки имеют больший аппетит и любят есть несколько раз в день. Не удивляйтесь, если он не будет отступать, пока не получит желаемое.

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Если вы хотите соблюдать четкий график кормления, подумайте об автоматической кормушке для животных.

Даже если ваш кот сыт, он может быть слишком мотивирован едой. Кошки быстро понимают, кто отвечает за вкусности — и начинают искать вас каждый раз, когда проголодаются или просто хотят что-нибудь вкусненькое.

2. Ваш кот требует внимания

В зависимости от вашего расписания, уровня активности животного и наличия других домашних питомцев, кот может скучать или испытывать недостаток стимуляции. Сопровождая вас по дому, он может намекать: «Поиграй со мной!» или «Погладь меня!»

Напомним, домашний любимец, в частности, кот стать настоящим собеседником. Существуют болтливые представители. «Самой вокальной» породой является американский бобтейл.

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