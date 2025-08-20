Почему кот отказывается от объятий: эксперты предупреждают об опасности

Кот / © Associated Press

Если ваш кот вдруг изменил свое поведение и перестал сидеть у вас на коленях, не торопитесь огорчаться. Это изменение может указывать на разные причины, от проблем со здоровьем до психологического состояния, и следует уделить этому внимание.

Возможные причины и что делать

Проблемы со здоровьем. Смена привычек может быть одним из первых признаков того, что животное испытывает боль или дискомфорт. Может быть, ей просто неудобно сидеть в привычной позе. Если кот начал скрываться, потерял аппетит или проявляет другие нетипичные симптомы, это прямой сигнал обратиться к ветеринару. Базовое обследование поможет исключить медицинские проблемы. Изменения в окружении. Коты — существа привычки и очень чувствительны к переменам. Даже незначительная перестановка мебели, появление новых запахов или новых жильцов дома (людей или других животных) может вызвать стресс. Если кот чувствует себя опасно, он может избегать открытого пространства и искать уединение, а не общение с вами. Эмоциональное состояние владельца. Кошки очень тонко ощущают настроение своих владельцев. Если вы в последнее время находитесь в стрессе, меньше времени проводите дома или смените свой обычный распорядок, кошка может это почувствовать. Она может дистанцироваться не потому, что оскорблена, а потому что сама испытывает тревогу или неуверенность. Возраст. С возрастом потребности кошек изменяются. Старшие животные могут предпочесть более мягкие и устойчивые поверхности для отдыха. Сидеть на коленях может быть неудобно или больно из-за суставов. Это не значит, что ваш кот перестал вас любить, просто его способ выражения привязанности стал другим — он может просто сидеть рядом или спать в том же помещении. Рост уверенности. Иногда кот перестает сидеть на коленях, потому что его уверенность в себе выросла. Он больше не чувствует потребности в такой «тесной» близости, но все еще демонстрирует свою привязанность. К примеру, он может ложиться рядом, тереться о ноги или смотреть на вас издалека. Такие признаки также свидетельствуют о том, что ваш любимец любит и доверяет вам просто другим способом.

Напомним, котики искусно скрывают боль, поэтому владельцам следует быть особенно внимательными, чтобы не списать симптомы на «обычную старость».

