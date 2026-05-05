Почему кот постоянно мяукает: эксперты назвали скрытые причины поведения любимцев

Кот / © Associated Press

Реклама

Владельцы мурчиков не могли не замечать порой слишком болтливого поведения своих любимцев. И хотя для пушистиков мяуканье — это просто один из способов коммуникации, существуют и другие, более серьезные причины такого поведения кошек.

Об этом пишет Catster.

По словам экспертов, некоторые кошки от природы любят поговорить больше других. Ярким примером являются сиамские кошки. Такие животные мяукают почти всегда: часто их звуки не имеют конкретной цели, им просто нравится «говорить».

Реклама

Интересно, что взрослые коты почти не мяукают друг на друга — это характерно преимущественно для котят в общении с матерью. С возрастом они переходят на язык тела. То есть мяуканье «зарезервировано» именно для людей.

«Есть предположение, что коты пытаются подражать человеческой коммуникации или эволюционно закрепили это поведение, потому что люди лучше реагировали на болтливых животных. Существует также теория, что мяуканье напоминает плач младенца, что вызывает у людей более сильную реакцию», — отмечают исследователи.

Мяуканье — это самый простой и эффективный способ заставить хозяина обратить внимание. Кот быстро учится: если каждый раз после мяуканья человек реагирует, то такое поведение закрепляется. Таким образом пушистик требует ласки, еды или игры.

В то же время коты становятся болтливыми во время возбуждения или радости. Обычно это короткие, частые звуки, сигнализирующие о том, что животное ждет лакомства или игры. В таких случаях мяуканье — это проявление эмоций, которые кот просто не может сдержать.

Реклама

Когда мяуканье является симптомом боли

Любые резкие изменения в поведении могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Коты от природы хорошо скрывают боль, поэтому даже незначительные вокальные сигналы важны. Если любимец внезапно начал мяукать больше обычного, это может быть признаком недомогания.

Специалисты советуют обращать внимание на сопутствующие симптомы: отказ от ухода за собой, снижение активности, попытки скрыться или игнорирование лотка. В случае появления таких изменений необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Исследователи из Humane World for Animals объяснили, что коты общаются через разные звуки. По каждому из них можно понять состояние животного:

мяуканье — универсальный сигнал;

щебетание — призыв следовать за котом;

мурлыканье обычно означает удовольствие, но иногда может свидетельствовать о стрессе или боли;

шипение и рычание — проявление страха или агрессии;

вой — сигнал о сильном дискомфорте, боли или поиске партнера;

цоканье (кекеке) — возбуждение или охотничий инстинкт, когда кот видит потенциальную добычу (птиц или насекомых).

Как утихомирить любимца

Полностью отучить кота мяукать невозможно, ведь это его естественный способ общения. Однако специалисты советуют, прежде всего, убедиться, что все базовые потребности животного удовлетворены (еда, вода, чистый лоток, внимание).

Реклама

Если речь идет о нестерилизированных животных, причиной чрезмерного воя являются гормоны. Во время течки кошка громко «воет», и это неконтролируемое поведение. В случае с котом кастрация поможет снизить уровень тестостерона, что автоматически приведет к снижению агрессивных проявлений и постоянному мяуканию. Внезапное усиление голоса, особенно у старших кошек, требует обязательной консультации с врачом.

Напомним, ранее мы писали, что значит, когда кот «месит» вас кавычками как тесто. Ветеринарша объяснила, что это сочетание детских рефлексов и поведения взрослых животных. Кошки так же успокаиваются, обустраивают место для отдыха и оставляют на вас свой запах, демонстрируя привязанность.

Новости партнеров