Почему "котлета" и "пюре" – это неправильно, как будет на украинском

Шеф-повар Евгений Клопотенко объяснил, как правильно по-украински называть «котлету», «пюре» и «батон». Многие привычные блюда украинской кухни на самом деле имеют заимствованное происхождение. Клопотенко предлагает аутентичные альтернативы, которые следует знать каждому.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

«Сеченик» вместо «котлеты»

По словам Клопотенко, многие блюда, которые мы считаем традиционными, на самом деле пришли из других культур.

«Много еды, которую мы называем нашей украинской домашней кухней, таковой не есть. К примеру, котлеты, пюре, батон или соус», — отметил шеф-повар.

Французское слово «котлета» переводится как «рубить». Поэтому правильное украинское название — сеченик.

«Товчанка» вместо «пюре»

Не менее распространенное слово «пюре» также имеет альтернативу.

Клопотенко объясняет: «Не пюре — а товчанка, потому что нужно толкнуть картошку».

Таким образом, привычное блюдо приобретает более аутентичное украинское название, которое передает суть приготовления.

«Палка» вместо «батона»

Еще одно слово, не принадлежащее украинской традиционной кухне — батон.

Клопотенко отмечает: «Такого хлеба как батон не существовало, пока он не появился в Союзе. При этом слово „батон“ означает палка «.

«Подбиванка» вместо «соуса»

Не менее важна деталь: под слова соус у Клопотенко есть своя украинская альтернатива.

«И не соус, а подливка или подбиванка «, — подчеркнул шеф-повар.

Это еще один пример того, как украинский язык способен передать вкус и сущность блюд без заимствований.

Клопотенко призывает использовать украинские слова, ведь у «украинцев есть все свое, но не всегда это используют». Знание подлинных названий помогает сохранить культурное наследие и популяризировать украинскую кухню.

