Почему коты чаще «разговаривают» с мужчинами: новое исследование ответило

Кот

Исследователи из Университета Анкары проанализировали поведение 31 домашних кошек. Участники записывали на видео реакцию своих животных в момент возвращения домой и должны были вести себя максимально естественно.

Об этом пишет Science Alert.

Так, коты в среднем выдавали 4,3 вокализации — мяуканье, мурлыканье или характерные «цвирянье» — в течение первых 100 секунд после прихода мужчин. Для женщин этот показатель составил всего 1,8. При этом на результат не влияли возраст, порода или пол животного.

Исследователи проанализировали 22 типа поведения кошек — от трения об ноги хозяина до зевок и реакции на еду. Единственной заметной разницей между мужчинами и женщинами стала именно частота вокализаций.

Ученые предполагают, что причина может быть в стиле общения с животными. Женщины обычно больше взаимодействуют с котами, лучше распознают их эмоции и даже чаще имитируют кошачьи звуки. Поэтому котам, вероятно, приходится активнее привлекать внимание мужчин голосом.

Авторы исследования отмечают, что кошачьи приветствия могут передавать разные эмоциональные состояния и изменяться в зависимости от поведения человека. Также результаты подтверждают: коты гораздо более внимательны к своим хозяевам, чем может казаться.

Это исследование дополняет уже известные факты о том, что кошки мяукают, чтобы привлечь внимание человека, показать расположение или выразить недовольство. А еще — намекает, что коты могут быть внимательнее к эмоциям своих хозяев, чем принято считать.

В материале отмечается, что наши кошачьи друзья были одомашнены уже тысячи лет, и ученые до сих пор делают новые открытия о том, как они распознают людей. Это позволяет нам попробовать более эффективно общаться с котами.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что кошачьи поздравления мультимодальны, могут отражать различные мотивационные или эмоциональные состояния и могут модулироваться внешними факторами, такими как пол опекуна», — пишут исследователи.

Ранее ветеринары объяснили , почему может казаться, что коты «предсказывают будущее». На самом деле животные обладают очень чувствительным слухом, обонянием и способны улавливать малейшие изменения в окружающей среде — от колебаний воздуха и вибраций до изменений в поведении человека. Поэтому коты часто реагируют на грозу, землетрясения, болезни хозяев или их возвращение домой раньше людей.

