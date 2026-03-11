Почему коты хаотично бегают по дому: норма или сигнал о проблемах со здоровьем

Кот / © unsplash.com

Многие владельцы кошек сталкивались с ситуацией, когда домашний любимец неожиданно начинает хаотично бегать по комнатам, прыгать на мебель и врезаться в стены. Зооэксперты отмечают, что подобные внезапные вспышки активности являются естественной частью поведения животных и имеют вполне логическое научное объяснение.

Об этом рассказали специалисты проекта Feline Fanatics.

Они уверяют, что бурные забеги кошек только выглядят как хаос, но на самом деле выполняют важную функцию. В научной среде для этого явления существует специальный термин — периоды френетической случайной активности (FRAPS).

«Кошки используют бурную активность для умственной обработки информации», — подчеркивают эксперты.

По их словам, во время таких непродолжительных всплесков энергии интенсивно работает не только тело животного, но и мозг, что позволяет сбрасывать нервное напряжение.

Несмотря на многовековой процесс одомашнивания и регулярное питание, кошки сохраняют сильные охотничьи инстинкты. Их естественная поведенческая последовательность во время охоты состоит из четырех этапов: подкрадывание, преследование, прыжок и условное нападение.

«Вы не можете лишить кота его саванных инстинктов. Кошки проявляют хищническое поведение даже тогда, когда они одомашнены и хорошо накормлены. Вот почему сессия бурных игр может закончиться тем, что они набрасываются на обувь, игрушку или, возможно, даже на вас», — объясняют зооэксперты.

Чаще пик такой активности приходится на вечернее или ночное время. Поскольку коты являются сумеречными животными, их биологические ритмы настроены на рассвет и сумерки — периоды, когда добыча их предков была наиболее активной и в то же время уязвимой.

Что провоцирует хаотические забеги

Зоологи выделяют несколько основных факторов, стимулирующих гиперактивность домашних питомцев:

Активная игра перед сном. Если владелец взбудораживает животное игрушками в вечернее время, это аккумулирует его энергию, которая впоследствии высвобождается через бег.

Особенности интерьера. Кошки генетически запрограммированы на преодоление препятствий. Наличие большого количества вещей или мебели в квартире может восприниматься ими как полоса препятствий для отработки навыков.

Эмоциональное состояние владельца. Быстрые движения, громкий голос или резкие шаги человека передаются животному. Кошки способны перенимать энергичное состояние своего владельца.

Интересно, что коты часто завершают свой забег именно рядом с хозяином. Эксперты объясняют это проявлением доверия и эмоциональной привязанности к человеку, несмотря на общепринятый стереотип об их отстраненности.

Когда стоит обратиться к ветеринару

В большинстве случаев хаотический бег является нормой, однако иногда такое поведение свидетельствует о стрессе, сильном дискомфорте или боли.

«Коты — мастера скрывать свою уязвимость. Скоростные всплески вашей кошки могут быть ее способом сказать, что что-то не так», — заключают специалисты.

Владельцам следует обратить внимание на состояние любимца, если наблюдаются следующие тревожные признаки:

после беготни кот начинает навязчиво вылизывать один и тот же участок тела;

животное резко начинает бегать сразу после использования лотка;

всплески активности сопровождаются агрессией, шипением или нетипично громким мяуканьем.

В случае выявления таких симптомов эксперты рекомендуют не медлить и обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.

Напомним, коты не только радуют хозяев, но и реально улучшают психическое и физическое состояние. Доказано, что общение с ними снижает стресс и укрепляет сердце.