ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
210
Время на прочтение
3 мин

Почему коты хаотично бегают по дому: норма или сигнал о проблемах со здоровьем

Внезапные вспышки активности у котов часто удивляют владельцев, однако такое поведение имеет научное объяснение.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Кот

Кот / © unsplash.com

Многие владельцы кошек сталкивались с ситуацией, когда домашний любимец неожиданно начинает хаотично бегать по комнатам, прыгать на мебель и врезаться в стены. Зооэксперты отмечают, что подобные внезапные вспышки активности являются естественной частью поведения животных и имеют вполне логическое научное объяснение.

Об этом рассказали специалисты проекта Feline Fanatics.

Они уверяют, что бурные забеги кошек только выглядят как хаос, но на самом деле выполняют важную функцию. В научной среде для этого явления существует специальный термин — периоды френетической случайной активности (FRAPS).

«Кошки используют бурную активность для умственной обработки информации», — подчеркивают эксперты.

По их словам, во время таких непродолжительных всплесков энергии интенсивно работает не только тело животного, но и мозг, что позволяет сбрасывать нервное напряжение.

Несмотря на многовековой процесс одомашнивания и регулярное питание, кошки сохраняют сильные охотничьи инстинкты. Их естественная поведенческая последовательность во время охоты состоит из четырех этапов: подкрадывание, преследование, прыжок и условное нападение.

«Вы не можете лишить кота его саванных инстинктов. Кошки проявляют хищническое поведение даже тогда, когда они одомашнены и хорошо накормлены. Вот почему сессия бурных игр может закончиться тем, что они набрасываются на обувь, игрушку или, возможно, даже на вас», — объясняют зооэксперты.

Чаще пик такой активности приходится на вечернее или ночное время. Поскольку коты являются сумеречными животными, их биологические ритмы настроены на рассвет и сумерки — периоды, когда добыча их предков была наиболее активной и в то же время уязвимой.

Что провоцирует хаотические забеги

Зоологи выделяют несколько основных факторов, стимулирующих гиперактивность домашних питомцев:

  • Активная игра перед сном. Если владелец взбудораживает животное игрушками в вечернее время, это аккумулирует его энергию, которая впоследствии высвобождается через бег.

  • Особенности интерьера. Кошки генетически запрограммированы на преодоление препятствий. Наличие большого количества вещей или мебели в квартире может восприниматься ими как полоса препятствий для отработки навыков.

  • Эмоциональное состояние владельца. Быстрые движения, громкий голос или резкие шаги человека передаются животному. Кошки способны перенимать энергичное состояние своего владельца.

Интересно, что коты часто завершают свой забег именно рядом с хозяином. Эксперты объясняют это проявлением доверия и эмоциональной привязанности к человеку, несмотря на общепринятый стереотип об их отстраненности.

Когда стоит обратиться к ветеринару

В большинстве случаев хаотический бег является нормой, однако иногда такое поведение свидетельствует о стрессе, сильном дискомфорте или боли.

«Коты — мастера скрывать свою уязвимость. Скоростные всплески вашей кошки могут быть ее способом сказать, что что-то не так», — заключают специалисты.

Владельцам следует обратить внимание на состояние любимца, если наблюдаются следующие тревожные признаки:

  • после беготни кот начинает навязчиво вылизывать один и тот же участок тела;

  • животное резко начинает бегать сразу после использования лотка;

  • всплески активности сопровождаются агрессией, шипением или нетипично громким мяуканьем.

В случае выявления таких симптомов эксперты рекомендуют не медлить и обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.

Напомним, коты не только радуют хозяев, но и реально улучшают психическое и физическое состояние. Доказано, что общение с ними снижает стресс и укрепляет сердце.

Дата публикации
Количество просмотров
210
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie