Почему коты и собаки едят траву: когда нужно волноваться

Почему коты и собаки едят траву

Многие владельцы домашних животных замечали, как их любимцы — то ли мясоядный кот, то ли всеядная собака — время от времени грызут траву. Существует много гипотез, почему они это делают, от «бабушкиных сказок» до научных теорий, но единственная и универсальная причина пока неизвестна.

Почему домашние питомцы едят траву: распространенные гипотезы

Самолечение при расстройстве желудка

Одна из наиболее распространенных теорий утверждает, что животные едят траву, чтобы лечить расстройства желудка. По словам ветеринара Джейми Лавджой, это одна из «бабушкиных сказок». Опрос владельцев собак, проведенный в 2008 году, показал, что только 8% из 1571 опрошенных животных выглядели больными перед тем, как съесть траву, хотя 68% делали это регулярно. Аналогичные опросы среди владельцев кошек в 2021 году дали схожие результаты: только 6–9% животных имели признаки недомогания, прежде чем приступить к растениям.

Чтобы вывести шерстяные комки

Еще одна популярная мысль, что коты едят траву для того, чтобы вывести из организма шерстяные грудки, также не получила научного подтверждения. Проведенные исследования 2021 показали, что нет значительной разницы в частоте поедания травы между длинношерстными и короткошерстными котами. Это опровергает предположение, что длинная шерсть и частое ее проглатывание заставляют животных чаще обращаться к растениям как средству очищения.

Очистка от паразитов

Ученые также предполагают, что поедание травы является врожденным инстинктом, помогающим животным очищать кишечник от паразитов. Наблюдения за дикими котами и волками подтверждают эту гипотезу. Однако, как отметил доктор Лавджой, у современных домашних животных, получающих регулярную дегельминтизацию, это вряд ли является основной причиной, поскольку у них нет такой высокой глистной нагрузки.

Поиск питательных веществ

Другая теория связана с нехваткой микроэлементов. Доктор Лори Теллер, клинический профессор Техасского колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук A&M, отметила, что некоторые ученые предполагают, что животные могут потреблять траву ради витаминов группы В. Однако эта причина маловероятна для животных, получающих сбалансированный коммерческий корм.

Почему собаки едят траву

Но почему же кошки и собаки едят траву

Большинство ветеринаров и исследователей сходятся во мнении, что нет единого объяснения. Вероятно, причин столько же, сколько и разных животных. Для кого-то это может быть связано с инстинктами, для других с интересом. «Нет единственной причины, почему кошки и собаки хотят или решают есть траву», — сказал доктор Теллер.

Одна из самых простых и вероятных современных теорий состоит в том, что животные едят траву просто потому, что им это нравится. Доктор Лавджой предполагает, что «в большинстве своем наши домашние любимцы едят траву, потому что хотят — возможно, им нравится вкус, они хотят стимуляции или исследуют окружающую среду».

Когда стоит волноваться

Хотя поедание травы в большинстве случаев безвредно, следует обратить внимание на определенные признаки. Если ваше животное «прожорливо поедает эти растения, либо постоянно их ест, либо постоянно ест их, а потом блюет, тогда я бы точно искал скрытую проблему», — советует доктор Теллер.

Также важно убедиться, что трава, которую ест ваш любимец, не обработана пестицидами или удобрениями. Некоторые растения ядовиты для животных. Доктор Лавджой рекомендует проверить список растений, токсичных для домашних животных, чтобы обезопасить своего любимца. Если домашние животные часто блюют или имеют аномальный стул, доктор Теллер рекомендует обратиться к ветеринару.