Почему коты любят залезать в коробки: что думают ученые

Откуда такая привычка у кошек залезать в коробки, почему они так любят это делать, читайте в материале ТСН.ua

Вы неоднократно могли видеть забавные видео с котами, залезающими в коробки и подолгу сидящими там, или же вы сами – счастливый обладатель кота, имеющий такую забавную привычку. Если это так, то у вас, видимо, возникал вопрос, почему милые пушистики так делают.

Чувство комфорта

Желание спрятаться в коробках, по мнению Габриэлла Смита, докторанта в области сравнительного познания животных в Университете ветеринарной медицины в Вене происходит из простого желания животного быть в комфорте.

"Мы знаем, что это форма комфорта", – сказал Смит в интервью Live Science. Это имеет смысл с эволюционной точки зрения. Давление со стороны успокаивает».

Борьба со стрессом

Коробка помогает сохранить чувство комфорта, в первую очередь, в стрессовых ситуациях. К примеру, когда уличную кошку впервые заводят в дом. В статье 2019 года, опубликованной в журнале PLOS One ученые отметили, что способность скрываться имеет решающее значение для снижения уровня стресса у кошек, только что поступивших в приют для животных. Исследователи обнаружили, что когда кошки были лишены крова, они переворачивали лотки, чтобы скрыться под ними.

Инстинкт хищника

Другое возможное объяснение любви кошек к коробкам заключается в том, что коты прячутся в коробах из-за того, что таким образом срабатывает инстинкт хищника у кошек, когда они используют коробку в качестве засады. Это может подтвердить любой владелец кошки, домашние кошки любят использовать коробки, углы, чтобы укрыться там, прежде чем наброситься на игрушку или человека. Коробка для котика может служить отличной засадой, из которой очень удобно следить за добычей.

"Моя кошка делает это, когда мы играем — она прячется за чем-то, чтобы наброситься", — рассказывает Смит.

Кроме коробок, коты обожают и другие места, подходящие для тайников. Такими местами могут быть и ботинки, если котенок еще маленький, и раковины, ведра, пакеты и даже большие чашки. Подойдут любые уютные места, не обязательно это должен быть покупной кошачий домик.

Важнейшим фактором выбора такого места является температура. Так, оптимальная для пушистиков температура - в 30-35 °C. Это средняя температура, при которой кошке не нужно тратить энергию ни на охлаждение, ни на обогрев своего тела. Другие же факторы, как-то имеет ли «убежище» мягкую поверхность, не столь важны.

Поэтому изучайте потребности и привычки животных и давайте своим любимцам то, в чем они нуждаются и они отблагодарят вас своей любовью.

Читайте также: