Почему коты не любят воду: эксперт объяснил причины

Большинство кошек не любят купаться

Если ваш кот вдруг упадет в ванну, то, скорее всего, он будет шокирован и убежит чуть ли не быстрее, чем падал в воду. Подавляющее большинство владельцев кошек скажет, что эти животные и вода несовместимы. Однако существуют исключения.

Об этом пишет Popular Science.

Если погуглить, можно найти много видео, где коты с удовольствием плавают или принимают душ. Так в чем же причина такого разного поведения – от ненависти до любви?

По мнению Кристин Витале, эксперта по поведению животных, хотя большинство кошек и имеют отвращение к воде, нельзя применять одну общую фразу к каждому домашнему питомцу. Чтобы раскрыть тайну кошачьей нелюбви к воде, нам придется заглянуть в их эволюционное прошлое.

Пустынное происхождение

В течение 10 тысяч лет одомашненные коты не сильно изменились. В отличие от собак их не так активно разводили, поэтому их охотничьи инстинкты остались практически неизменными.

«Во многом их поведение будет очень похоже на их дикого предка», — говорит Витале.

Эти дикие кошки не были адаптированы к жизни в воде. Они всегда были наземными животными, обитавшими в пустынях и саваннах. Когда их начали приручать 10 тысяч лет назад, они населяли засушливые равнины Плодородного Полумесяца — обширного региона Ближнего Востока, простиравшегося от северного Египта до Ирана.

«Африканские дикие кошки, как правило, охотятся на суше и охотятся на наземных животных. Они не развили многие поведенческие навыки для пребывания в воде или охоты вблизи воды», — объясняет Витале.

Поэтому вполне логично, что их современные отпрыски не прыгают в бассейны с большим энтузиазмом.

Роль воспитания и опыта

Эволюция – лишь часть истории. Важную роль играет и воспитание кота.

В отличие от собак, которых хозяева часто берут на пляж или чаще купают, кошки редко получают положительный опыт взаимодействия с водой. Неприятные инциденты, как, например, падение в ванную или принудительное купание, могут лишь усугубить их неприязнь.

"Неприятный опыт может еще больше отвернуть кошек от намокания", - отмечает Витале.

Если у кота есть положительный опыт, он может даже начать сам искать воду. К примеру, если в доме есть питьевой фонтан, он может осторожно исследовать его, тыкая лапой или хвостом. Таким образом животное может привыкнуть к воде на собственных условиях, что поможет ему осознать, что «вода – это не то, чего следует бояться».

Ванна не для всех

Специалисты отмечают, что кошек не стоит купать. Большинство из них самоочищаются, используя свой грубый язык для ухода за собой. Купание может нанести больше вреда, чем пользы, ведь оно может стереть естественный запах кота, что, в свою очередь, приведет к стрессу и беспокойству.

«Кошки чувствуют себя в безопасности, когда могут почувствовать свой запах. А если вы его маскируете, это может вызвать стресс и беспокойство», – добавляет Витале.

Кроме того, есть предположение, что намокание может нарушить чувство равновесия кота. К примеру, усы играют жизненно важную роль в том, как коты воспринимают мир. Они дают информацию об окружающей среде, помогая ориентироваться. Вероятно, намокание может мешать усам воспринимать вибрации и ощущения, необходимые для навигации.

Однако если ваш любимец любит плескаться в ванне, вам не стоит беспокоиться. Это так же, как и у людей: некоторые любят плавать, а некоторые, безусловно, боятся воды.

Напомним, коты — загадочные и независимые создания, часто кажущиеся бесстрашными. Однако и кошки имеют свои страхи, которые могут вызвать у них стресс, панику или даже агрессивное поведение. Это не просто временная реакция на раздражитель, а важный защитный механизм, помогающий выжить в дикой природе.