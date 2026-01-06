Почему коты панически боятся пылесоса и фена: неожиданное объяснение ученых

Кот / © pexels.com

Почти каждый владелец кота сталкивался с ситуацией, когда любимец мгновенно исчезает из комнаты, стоит только получить пылесос или включить фен. Такая реакция часто кажется людям забавной или странной, однако для животных это серьезный стресс, имеющий научную основу. Оказывается, дело не только в громкости, но и в специфике кошачьего восприятия мира.

Об этом сообщает ecovacs.com.

Главная причина паники — это сверхчувствительный слух кошачьих. Человек способен воспринимать звуковые частоты до 20 000 Гц, в то время как диапазон слуха кота достигает 65 000–85 000 Гц.

То, что для человека звучит как равномерный гул мотора, для кота превращается в невыносимый высокочастотный свист. Фактически, привычный для нас пылесос для животного является «акустическим оружием», издающим пронзительные звуки, недоступные человеческому уху. Поэтому коты часто убегают еще до того, как прибор начинает работать на полную мощность.

В случае с пылесосом добавляется еще один фактор дискомфорта — вибрация. Кошки очень чувствительно воспринимают колебания поверхности своими кавычками. При работе пылесоса пол вибрирует, что вызывает у животного чувство опасности и потери контроля над ситуацией.

Кроме того, пылесос часто хаотично передвигается по квартире, нарушая личные границы животного и распространяя специфические запахи пыли, которые неприятны для тонкого обоняния хищника.

С феном ситуация еще более сложная. Кроме акустического удара этот прибор создает мощный поток воздуха. В мире кошачьей коммуникации резкий выдох воздуха или шипение — это прямой сигнал агрессии и готовности к атаке.

Когда поток воздуха из фена попадает на кота, он инстинктивно считывает это как приступ неизвестного «шипящего» хищника. Поэтому реакция бегства — это не блажь, а естественный механизм самосохранения, срабатывающий на уровне рефлексов.

