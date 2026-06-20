ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
186
Время на прочтение
2 мин

Почему коты спят свернувшись калачиком: неожиданные причины такого поведения

Когда кот сворачивается в плотный «клубочек» и сладко спит, это выглядит мило, но за этой позой стоит не только привычка, но и глубокие природные механизмы.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Почему коты спят калачиком

Почему коты спят калачиком / © pexels.com

Такой способ сна носит эволюционное, физиологическое и поведенческое объяснение.

Инстинкт самосохранения

Основная причина, почему коты спят свернувшись калачиком, — это инстинкт безопасности. В дикой природе кошки одновременно являются и хищниками, и потенциальной добычей. Поэтому во время отдыха они инстинктивно пытаются:

  • защитить живот и жизненно важные органы;

  • уменьшить уязвимость;

  • оставаться менее заметными для потенциальных угроз.

Свернутое тело создает «закрытую» форму, которая помогает чувствовать себя в более безопасной среде.

Сохранение тепла тела

Еще одна важная причина — терморегуляция. Кошки имеют более высокую температуру тела, чем люди, и быстрее теряют тепло во время сна.

Когда кот сворачивается клубочком, он:

  • уменьшает площадь теплопотери;

  • удерживает тепло внутри тела;

  • быстрее согревается в холодной среде.

Именно поэтому такая поза особенно часто наблюдается зимой или в прохладных помещениях.

Чувство комфорта и покоя

Домашние коты выбирают позу «калачиком» еще и потому, что она максимально удобна. Это естественное положение, позволяющее:

  • расслабить мышцы;

  • быстро просыпаться при необходимости;

  • чувствовать себя защищено даже в привычных домашних условиях.

Чем безопаснее кот считает свою среду, тем чаще он может менять позу на более растянутую.

Память о диких предках

Даже домашние кошки сохранили поведенческие модели своих диких предков. В природе мелкие хищники, к которым относятся кошки, всегда выбирали скрытые позы для сна, чтобы выжить.

Поэтому свернутое положение — это не просто привычка, а эволюционно закрепленная стратегия выживания.

Когда стоит обратить внимание

В большинстве случаев сон калачиком абсолютно нормальный. Но если кот внезапно изменяет поведение сна, это может сигнализировать о:

  • дискомфорт или холод;

  • стресс;

  • проблемы со здоровьем.

Наблюдение за изменениями в позах сна помогает лучше понимать состояние животного.

FAQ

Почему кот всегда спит свернувшись калачиком?

Кот инстинктивно выбирает такую позу, чтобы сохранить тепло, защитить жизненно важные органы и чувствовать себя в безопасности.

Нормально ли, что кот спит калачиком?

Да, это абсолютно нормальная и естественная вне сна для кошек. Она связана с инстинктами и терморегуляцией, а не с проблемами со здоровьем.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
186
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie