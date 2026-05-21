Почему коты спят у ног хозяина: неожиданное объяснение поведения любимцев

Кот / © Unsplash

Реклама

Многие владельцы кошек регулярно просыпаются с домашним любимцем у ног. Хотя такое поведение часто объясняют любовью животных к теплу и уюту, причина может быть не только в комфорте.

Об этом сообщило издание Express, со ссылкой на видео @cats.psy.

Коты часто выбирают место у ног из-за ощущения безопасности. Так животное может оставаться рядом с хозяином, но при этом контролировать ситуацию в комнате — видеть дверь, реагировать на посторонние звуки и чувствовать себя в защищенной позиции.

Реклама

В видео отмечается, что сон у ног может быть для кота способом оставаться рядом с человеком и одновременно наблюдать за окружающим пространством.

«Спя у ваших ног, ваша кошка выбирает безопасное и защищенное положение. Она может видеть дверь, быть внимательной к любым звукам и все еще быть рядом с вами. Это ее способ сказать: „Я наблюдаю за тобой, пока ты спишь“», — отмечается в видео.

Кроме того, такая привычка, как утверждается в видео, может свидетельствовать о доверии. Коты являются наиболее беззащитными именно во время сна, поэтому полностью расслабляются только рядом с людьми, рядом с которыми чувствуют себя в безопасности. Авторы ролика отмечают: если кот регулярно спит у ваших ног, это может означать, что он комфортно чувствует себя в вашем присутствии.

В то же время некоторые кошки могут выбирать это место и по практическим причинам. У ног они способны чувствовать тепло человеческого тела, но не контактировать слишком тесно в течение всей ночи. Для части животных такая позиция может быть самой удобной для сна.

Реклама

Видео быстро набрало популярность, а пользователи в комментариях начали делиться собственными историями. Один из зрителей написал, что один его кот спит у ног, а другой — просто сверху на нем. Другая пользовательница рассказала, что ее кошка обычно лежит возле подушки, но иногда среди ночи переходит к ногам и сидит там настороженной.

Некоторые владельцы животных также поделились наблюдениями, что их коты ведут себя особенно внимательно, когда хозяева чувствуют себя нехорошо. Одна из комментаторов отметила, что ее любимцы научились замечать моменты, когда ей становится плохо, и могут разбудить мужа, если что-то случается.

Другие пользователи писали, что их домашние любимцы всегда стараются оставаться рядом — независимо от того, спят ли они у ног, рядом с подушкой или просто свернувшись калачиком рядом с человеком.

Напомним, ранее ученые определили пять типов характера кошек и раскрыли их особенности, что помогает лучше понять поведение питомца и его потребности.

Реклама

Новости партнеров