Почему коты всегда приземляются на лапы: ученые объяснили загадку, которая удивляла веками

Почему коты почти всегда падают на лапы / © pexels.com

Реклама

Ученые объяснили одну из самых известных загадок природы, а именно почему коты почти всегда приземляются на лапы, даже если падают с высоты.

Результаты исследования ученых из Ямагутиского университета в Японии опубликовали в научном журнале The Anatomical Record.

В течение сотен лет физики и биологи пытались понять так называемую проблему падающего кота — как животному удается быстро перевернуться в воздухе без внешнего толчка.

Реклама

Исследователи пришли к выводу, что ключ к этой способности — чрезвычайно гибкий грудной отдел позвоночника котов, расположенный в средней части спины.

Как осуществляли эксперимент

В ходе эксперимента ученые исследовали хребты пяти кошек и установили, что грудной отдел примерно втрое гибче поясничного. Именно эта особенность позволяет животному быстро разворачивать верхнюю часть тела в воздухе.

«Грудной отдел позвоночника легко вращается. Это движение помогает повернуть и поясницу, что позволяет коту сориентировать тело и приземлиться на лапы», — объяснил руководитель исследования доктор Ясуо Хигураши.

Исследователи также проанализировали видео падения двух взрослых кошек с высоты примерно одного метра. Оказалось, что верхняя часть тела возвращается на доли секунды быстрее задней.

Реклама

Это подтверждает так называемую модель «сгруппироваться и возвратиться». Когда кот падает, он подтягивает передние лапы, быстро поворачивая верхнюю часть тела, а задние лапы распрямляет, чтобы замедлить движение нижней части.

После этого животное повторяет движение в обратном порядке, выравнивая тело перед приземлением.

Хотя законы физики свидетельствуют, что тело не может начать вращаться без внешнего импульса, коты обходят это правило, поворачивая верхнюю и нижнюю части тела в противоположных направлениях, что позволяет им сохранять баланс и приземляться на лапы.

Напомним, ранее речь шла о тайне мурлыкания кошек. Ведь это уникальный феномен, объединяющий коммуникацию, самоуспокоение и целебное действие.

Реклама

Также были раскрыты невероятные секреты зрения кошек, о которых вы не догадывались. Оказалось, что у животных же эта система гораздо более разнообразна. большинство млекопитающих имеют только две, тогда как птицы и некоторые рептилии владеют четырьмя или пятью, открывая доступ даже к ультрафиолету.