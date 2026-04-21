Почему коты занимают место хозяина: ученые объяснили неожиданную причину

Многим владельцам знакома ситуация: стоит встать со стула или кровати — и кот сразу занимает освободившееся место. Такое поведение кажется случайным, но на самом деле имеет научное объяснение.

Об этом сообщило издание The Economic Times.

Специалисты по поведению кошек отмечают, что ключевую роль играют сенсорные сигналы. Речь идет о запахе, тепле тела и других изменениях среды, которые оставляет после себя человек. Для кошек эти факторы формируют ощущение безопасности, поэтому такие места они воспринимают как комфортные для отдыха.

Эту особенность подтверждают экспериментальные наблюдения. В исследовании, проведенном в одном из шведских кошачьих кафе, ученые отслеживали поведение 27 котов. Оказалось, что животные значительно чаще выбирают места, где перед этим находились люди, чем нейтральные участки. Результаты были обнародованы в журнале Animals (MDPI).

«Зоны, которые посещают люди, можно считать успокаивающими, что облегчает котам поиск безопасного места для отдыха. Например, как только кто-то покидает свое место, коту становится интересно его исследовать, поскольку человек что-то оставил после себя», — говорится в статье.

Отдельно ученые обращают внимание на так называемый эффект «безопасной базы». Исследователи выяснили, что коты выстраивают с людьми связь, похожую на ту, которая возникает между детьми и их смотрителями. В рамках исследований с участием котов из приютов установили, что эти животные используют человека как точку опоры при исследовании новой среды.

Это означает, что места, связанные с присутствием человека, могут выполнять для кошек функцию эмоционально безопасного пространства. Именно поэтому после того, как хозяин оставляет кресло или кровать, животное выбирает его вместо других вариантов.

Важную роль играет и обоняние. Исследования показывают, что кошки способны различать запахи, связанные с эмоциональными состояниями человека, и по-разному на них реагировать. Это означает, что они постоянно обрабатывают сигналы, которые человек может даже не замечать. После того как человек покидает место, там сохраняется не только запах, но и сигналы, которые кот воспринимает как знакомые и безопасные. Для кота это делает пространство знакомым и предсказуемым, что способствует выбору именно этого места.

Еще один фактор — инстинктивная потребность в условно замкнутом или очерченном пространстве. В рамках общественных научных экспериментов неоднократно фиксировали, что коты реагируют даже на простые формы, созданные, например, с помощью ленты на полу. Такие границы создают ощущение защищенности. Место, где только что сидел человек, может выполнять подобную функцию: тепло и запах создают для кота ощущение очерченной зоны, которая воспринимается как безопасная.

Кроме того, исследования в области поведенческих наук свидетельствуют, что кошки способны определять, когда на них обращают внимание. Они лучше реагируют на обращение, если понимают, что человек их наблюдает. Это указывает на социальную чувствительность животных и объясняет, почему определенные места могут ассоциироваться с вниманием.

Напомним, привычка котов «месить лапами» также давно вызывает вопросы у владельцев. Ветеринарка объяснила, что это сочетание детских рефлексов и поведения взрослых животных, и имеет несколько значений одновременно.