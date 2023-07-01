Почему краснеют листья у денежного дерева и что делать, чтобы спасти растение

Когда нет желания тратить время на капризные комнатные растения, специалисты советуют выбирать денежное дерево или толстянку. Правда, даже такой неприхотливый в уходе цветок может болеть. Почему краснеют листья у денежного дерева и как этому помешать?

Основной причиной того, что у толстянки краснеют листья, специалисты называют слишком яркие солнечные лучи. Хотя родиной денежного дерева являются засушливые регионы Мадагаскара и Африки, этот представитель суккулентов плохо переносит прямой свет солнца.

Сначала у растения краснеют края листочков, затем и вся поверхность. Иногда листья могут сморщиться, стать вялыми. Происходит такое обычно тогда, когда горшок с растением долгое время находился в полутени, а затем был переставлен на южный подоконник. Из-за такого резкого изменения климата листья денежного дерева краснеют, то есть на нем появляются ожоги.

А вот если листья у толстянки начали краснеть снизу, значит проблема в пересушивании земли в горшке. Хотя это и суккулент, который должен быть устойчив к засухе, но он все же нуждается в определенном количестве влаги.

Если вы заметили, что листья начали менять свой цвет за последние дни, сразу переставьте горшок в меньшее освещенное место или завесьте окно прозрачным материалом на некоторое время. Через неделю толстянка должна снова позеленеть и придать свежий здоровый вид.

Если же листья денежного дерева краснеют, увядают, а затем опадают, придется принимать более серьезные меры. Перенесите горшок с цветком в более темное место, а затем подкормите удобрением или биостимулятором. Один раз в неделю обязательно совершайте поливку растения, а в жару – делайте это даже чаще (до двух раз в неделю).

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