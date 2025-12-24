Почему люди чаще всего ссорятся на праздники: психолог назвала три причины

Зоряна Скибинская назвала 3 причины семейных конфликтов / © Credits

Многие семьи по праздникам вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом в семейном кругу, начинают выяснять отношения.

Почему именно на Рождество вы ссоритесь больше всего, объяснила психолог Зоряна Скибинская в своем Tik-Tok и назвала три главные причины.

Первая

«Вы ждете идеального Рождества, как в Инстаграмме. А реальность: хаос и „забыл купить сметану“, — говорит эксперт.

Вторая причина

«Ты готовишь, покупаешь, организуешь. Ты уже истощена, а он спрашивает: „Чего ты такая нервная?“, — отмечает психолог.

Третья причина

«Все незакрытые образы за год вылезают именно сейчас, под елкой, потому что напряжение высокое и сдерживать уже нет сил. Праздники это не причина для ссор. Они просто освещают то, что уже и так есть в ваших отношениях, как перхоть», — объяснила Скибинская.

