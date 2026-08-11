Почему люди часто просыпаются в 3 часа ночи: шокирующая причина

Почему люди часто просыпаются в 3 часа ночи

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Миллионы людей хотя бы время от времени просыпаются посреди ночи и не могут понять, почему это происходит именно в 3 часа. Такие ночные пробуждения могут случаться у людей всех возрастов. По приблизительным оценкам ученых, около трети европейцев сталкиваются с ними не менее трех раз в неделю.

Почему люди просыпаются в 3 часа ночи и действительно ли это время имеет какое-то особое значение, — объяснили эксперты.

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Почему люди часто просыпаются в 3 часа ночи

Как пишет Healthline, ночные пробуждения около трех часов имеют вполне научное объяснение. Хотя некоторые связывают их с эзотерикой, на самом деле причина может быть в естественных процессах, происходящих во время сна.

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В течение ночи человек проходит через разные фазы сна — медленный, во время которого сон глубже, и быстрый, когда он становится поверхностным. У многих людей примерно в три часа происходит переход между этими фазами. В этот момент сон становится менее глубоким, поэтому человека легче разбудить даже незначительным шумом или другим раздражителем.

Одной из причин ночных пробуждений может быть стресс. Если человек в последнее время переживает работу, личную жизнь, финансы или повседневные дела, тревожность может влиять на качество сна. Беспокойство также может сопровождаться учащенным сердцебиением и повышением давления. На фоне стресса человек легче просыпается при переходе между фазами сна.

Если ночные пробуждения проходят более трех раз в неделю в течение более трех месяцев, это может свидетельствовать о хронической бессоннице. Чаще такая проблема возникает у пожилых людей. При этом сон становится более чувствительным, поэтому человек может разбудить шум или яркий свет.

Причиной также могут быть лекарственные препараты. Ночные пробуждения способны вызывать бета-адренорецепторы, антидепрессанты, некоторые средства от простуды, кортикостероиды, диуретики и препараты от аллергии. Если человек принимает такое лекарство и заметил проблемы со сном, стоит обсудить это с врачом и при необходимости подобрать альтернативу.

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Частые пробуждения ночью иногда связаны и с определенными заболеваниями. Среди них депрессия, нейропатия, ночное апноэ, артрит, рефлюксная болезнь, синдром беспокойных ног и увеличение предстательной железы. У женщин подобные проблемы со сном могут учащаться во время менопаузы.

Не стоит забывать и об обычных вредных привычках и бытовых факторах. Сон может нарушаться из-за кофе или алкоголя перед сном, курения, использования телефона перед засыпанием, слишком сытного ужина, неудобной кровати или недостаточной физической активности.

Что делать, чтобы не просыпаться в 3:00 ночи

Если ночные пробуждения повторяются регулярно, эксперты советуют обратиться к неврологу или семейному врачу. Специалист поможет определить причину проблемы. Если она связана со стрессом или хронической бессонницей, может потребоваться медикаментозная терапия.

В то же время нельзя самостоятельно принимать снотворные. Самолечение способно повлечь за собой привыкание и нарушить нормальное изменение фаз сна.

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Для профилактики ночных пробуждений рекомендуют придерживаться здорового образа жизни. Перед сном не следует употреблять алкоголь, курить или плотно есть. Желательно ложиться спать примерно в одно и то же время, отказаться от просмотра экранов перед засыпанием и медитировать. Воду лучше пить не позднее чем за два часа до сна, чтобы не просыпаться из-за необходимости сходить в туалет.

Если человек проснулся ночью и не может заснуть, не стоит сразу брать телефон или включать яркий свет. Если уснуть не выходит примерно 20 минут, рекомендуется встать с постели и заняться чем-то скучным: почитать неинтересную книгу, выполнить упражнения на глубокое дыхание или просто считать узор на обоях.

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