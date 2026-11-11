Почему люди говорят сами с собой: психологи объяснили, о чем свидетельствует эта привычка

Разговоры с собой

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Разговоры с собой — довольно распространенное явление. Кто-то вслух напоминает о важных делах, другие пытаются таким образом принять решение или успокоиться в сложной ситуации.

Как объясняет психолог Роберт Крафт, произношение собственных мыслей может выполнять несколько полезных функций. В то же время, значение имеет не только сам факт разговора с собой, но и его содержание.

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Почему люди разговаривают сами с собой

Психологи называют такое поведение self-talk — внутренней или внешней речи, обращенной к самому себе.

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Например, человек может сказать вслух: «Да, сначала нужно закончить это дело, а затем перейти к следующему». Или спросить себя: «Куда я положил ключи?» Такие фразы помогают упорядочить мнения и сосредоточить внимание на конкретном задании.

Исследователи обращают внимание, что произнесение мнений вслух иногда облегчает выполнение определенных действий. Особенно это касается ситуаций, когда нужно что-либо запомнить, найти или последовательно выполнить несколько задач.

Как разговоры с собой могут помогать

Когда человек вслух формулирует задачу, ему может быть легче удерживать внимание на том, что нужно сделать. К примеру, проговаривание названия предмета иногда помогает быстрее найти его среди других вещей.

Произнося разные варианты, человек может лучше понять собственные аргументы и определить, какой из них кажется более убедительным.

Ободряющие фразы типа «Я справлюсь» или «Сначала нужно успокоиться» могут быть способом эмоциональной самоподдержки.

Когда человек озвучивает последовательность действий, ему иногда легче придерживаться плана и не отвлекаться.

Однако это не означает, что разговоры с собой одинаково полезны для всех или всегда улучшают результаты. Их влияние зависит от ситуации и способа, по которому человек обращается к себе.

Почему важно, как именно мы к себе обращаемся

Интересную особенность обнаружили исследователи, изучавшие влияние внутреннего диалога на эмоциональное состояние.

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В исследовании, опубликованном в Journal of Personality and Social Psychology, ученые выяснили, что обращение к себе по имени или в третьем лице может помогать человеку психологически дистанцироваться от стрессовой ситуации. К примеру, вместо мысли «Почему я так волнуюсь?» человек может спросить себя: «Почему Елена волнуется?»

Такой способ позволяет посмотреть на собственные переживания как бы со стороны. В исследованных ситуациях это помогало участникам лучше регулировать эмоции.

В то же время, постоянная самокритика может иметь противоположный эффект. Если человек регулярно повторяет себе, что он ни на что не способен или обязательно терпит неудачу, такие мысли могут усугублять негативные переживания.

Поэтому психологи советуют обращать внимание не только на то, разговариваете ли вы с собой, но и на какие слова используете.

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Когда разговоры с собой могут быть тревожным сигналом

Важно различать обычные разговоры с собой и симптомы, которые могут потребовать внимания врача.

Если человек сознательно произносит свои мысли вслух, например, планирует дела, ищет потерянную вещь или ободряет себя, это нормальное поведение. Она понимает, что говорит сама с собой, и может по желанию остановиться.

Другая ситуация — когда человек слышит голоса, которых никто не произносит, и воспринимает их как чужие, а не как собственные мысли. Голоса могут обращаться к ней, комментировать ее действия, угрожать или предписывать что-либо сделать. Такие ощущения называют слуховыми галлюцинациями. Они могут возникать по разным причинам, в частности по психическим или неврологическим заболеваниям, сильному недосыпанию или воздействию определенных веществ.

Главное отличие состоит в том, что во время обычного разговора человек сам формулирует и произносит свои мысли, а во время слуховых галлюцинаций может слышать голос, который не воспринимает как собственную речь. Если такие симптомы возникают, особенно когда они пугают или мешают повседневной жизни, следует обратиться к врачу. Если голоса приказывают причинить вред себе или другим, необходима неотложная помощь.

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