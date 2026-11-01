Почему люди видят свет и вспоминают всю жизнь в состоянии клинической смерти: неврологи приблизились к разгадке

Мозг перед смертью не выключается: невролог рассказал о необычном открытии / © Фото из открытых источников

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В мозге человека перед смертью в критические минуты может происходить неожиданный всплеск электрической активности, а нервными клетками проходит специальная электрохимическая волна. Ученые предполагают, что именно эти процессы могут объяснять необычные ощущения людей, переживших клиническую смерть.

Об этом говорится в материале немецкого издания Die Welt, опубликованном польским Onet.

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Что видят люди в состоянии клинической смерти

Йоханнес Айзенбергер рассказывает о лете 2005 года так, будто это произошло только неделю назад, а не 21 год назад. Ему тогда было 19 лет, он только что окончил школу, и хотел еще раз пережить летние каникулы, прежде чем возвратиться к работе. Но при отпуске во Франции с ним трагическая авария. Он вылетел в окно. Его рука была изрезана от ладони до плеча. Иоганнес был на грани смерти от кровотечения.

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Пока французские врачи пытались сохранить его в сознании, а главное — живым, в машине скорой помощи с ним произошло нечто, чего он никогда не забудет. Айзенбергер потерял сознание и вдруг увидел себя сверху на носилках.

Парень поднимался все выше и выше над машиной скорой помощи, мчавшейся по серпантину дороги, а мерцающий голубой огонек освещал верхушки сосен. Вдруг он увидел ослепительный свет.

А на нем: его умерший дедушка машет ему рукой. В тот момент, парализованный страхом за свою жизнь всего несколько минут назад, юноша почувствовал «абсолютное спокойствие», потом внезапно вернулся к реальности.

Что происходит в мозге в последние минуты жизни?

Сегодня нет никаких сомнений: это был клинический опыт смерти. Удивительное количество людей переживает нечто подобное — по оценкам, пять процентов населения.

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По словам профессора Йенса Драйера из клиники Charité в Берлине, смерть не наступает мгновенно, а является процессом, во время которого активность мозга может временно резко возрасти. В это время могут возникать необычные переживания, описанные людьми, пережившими клиническую смерть.

«Мы проявили неожиданную активность мозга прямо перед смертью. Умирающий мозг явно не просто выключается», — отмечает невролог.

Медик рассказывает, что смерть — это не переключение выключателя, а процесс, состоящий из нескольких фаз. Сначала сердце слабеет. Кровяное давление падает, а мозг получает меньше и меньше кислорода. Начинается клиническая смерть: сердцебиение и дыхание останавливаются, и извне человек уже выглядит мертвым. Однако клетки тела и мозга все еще не мертвы.

В этот короткий временной промежуток состояние клеток все еще обратимо — человека все еще можно спасти.

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Именно тогда в мозге происходит что-то неожиданное: когда кровяное давление и поступление кислорода падают, активность мозга сначала усиливается, а затем стихает.

Затем активность мозга переходит в своеобразный режим энергосбережения, объясняет Драйер. Но через несколько минут происходит что-то другое: электрохимическая волна проносится по мозгу. Эксперты называют это «терминальной распространенной деполяризацией». Драйер описывает это как своеобразное короткое замыкание, подобно тому, как в автомобильном аккумуляторе внезапно проскакивает искра.

Дрейер считает, что эта фаза может являться ключом к клинической смерти. Его гипотеза: когда волна проходит через мозг, огромное количество нервных клеток почти одновременно входит в одно и то же состояние возбуждения. Приблизительно 86 миллиардов нейронов создают мощный, мгновенный «концерт» синхронной активности. Дрейер подозревает, что именно эта одновременная стимуляция такого большого количества клеток может вызвать ощущение, которое так часто описывают люди, пережившие клиническую смерть: что вся их жизнь промелькнет перед глазами в мгновение ока.

Хотя это звучит правдоподобно, это еще не подтверждено. Сам Драйер отмечает в интервью, что осторожность оправдана. Мы не до конца понимаем, почему такой сознательный процесс вообще возможен на стадии умирания. Однако он считает это очень вероятным.

Являются ли предсмертные переживания защитным механизмом мозга

Некоторые ученые предполагают, что клиническая смерть может являться следствием очень древнего защитного механизма: рефлекса симуляции смерти. Многие животные, столкнувшись со смертельной опасностью, замирают, чтобы увеличить свои шансы на выживание.

Так же человеческий мозг, столкнувшись с непосредственной угрозой смерти, может реагировать на экстремальную угрозу: он отключает ощущение внешней опасности и генерирует более мирный, направленный внутрь опыт.

Это своего рода механизм, производимый в процессе эволюции, который может оградить человека от парализующего страха и паники.

Драйер также находит что-то отрадное в рассказах о переживаниях клинической смерти: он оценивает, что около 90 процентов этих переживаний воспринимаются положительно. Более того, все больше людей переживают такой опыт, поскольку реанимация сейчас более распространена. Вокругсмертный опыт особенно распространен после успешной реанимации: согласно одному исследованию, около 20 процентов переживших остановку сердца позже смогли описать этот опыт.

То, что пережил Иоганнес Айзенбергер на носилках во французской машине скорой помощи, остается непонятным для современной науки. Однако работа Драйера и других исследовательских групп показывает, что умирающий мозг — по крайней мере, электрически — снова может сопротивляться смерти.

Одно можно сказать наверняка: умирающий мозг, очевидно, не просто «выключается»; он может стать удивительно активным в свои последние минуты. Почему это происходит, все еще является предметом исследований и спекуляций.

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