Почему минута на беговой дорожке кажется вечностью: ученые объяснили

Почему время в спортзале течет по другому? Новое открытие исследователей / © iStock

Ученые подтвердили, что при интенсивных физических нагрузках человеческий мозг склонен переоценивать продолжительность времени. Это объясняет знакомое каждому посетителю спортзала: минута бега на тренажере кажется вечностью.

Детальнее об этом пишет Daily Mail.

Ничто никогда не кажется таким медленным, как минута на беговой дорожке. Теперь ученые подтвердили, что бег действительно меняет наше восприятие времени, заставляя нас переоценивать продолжительность тренировок.

Исследователи попросили 22 участников не смотреть на часы или таймеры во время тренировок. Задание выполнялось при разных условиях, включая стояние на месте, ходьбу назад и бег на беговой дорожке. Анализ показал, что во время бега участники переоценили течение примерно на девять процентов.

Это значит, что если вы пробегаете несколько километров в спортзале, то, что кажется минутой, действительно соответствует 54,6 секундам.

Предыдущие исследования показали, что явление связано с увеличением частоты сердечных сокращений во время физических нагрузок. Но новое исследование показывает, что эффект, главным образом, обусловлен большим количеством мозговой силы, необходимой для управления балансом и координацией, необходимыми для бега.

В статье для журнала Scientific Reports команда исследователей из Итальянского технологического института отметила: «Точное восприятие течения времени важно для многих повседневных действий, но субъективное ощущение продолжительности событий часто не соответствует их физической продолжительности».

Это может включать повседневные переживания, такие как ожидания автобуса или готовности пищи в микроволновке — оба из которых обычно кажутся длиннее, чем они есть на самом деле.

Между тем, как известно, время «летит», например, когда вы развлекаетесь или в отпуске.

Хотя бег повышал частоту сердечных сокращений значительно больше, чем ходьба, искажение времени и тогда, и тогда было почти идентичным.

Это убедительно свидетельствует о том, что эффект обусловлен не физиологическими нагрузками, таким как частота сердечных сокращений, а когнитивными усилиями, необходимыми для контроля движения.

