Почему мужчины действительно исчезают без объяснений: опрос раскрыл роковые ошибки женщин

Мужчины могут исчезнуть после секса без всяких объяснений, но тому есть причины / © Фото из открытых источников

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Известная британская колумнистка Джана Гокинг решила выяснить истинные причины, почему идеальные, на первый взгляд, свидания внезапно заканчиваются полным игнорированием мужчин. Она провела опрос среди своих подписчиков, чтобы узнать, когда во время встречи кавалер тихо решает для себя отказаться от продолжения отношений.

О неожиданных результатах этого исследования пишет Daily Mail.

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Раздражающие мелочи и внешность

Оказалось, что представители сильного пола также склонны подмечать мелкие недостатки, которые мгновенно заставляют их терять романтический интерес. Некоторые мужские ответы касались исключительно визуальных деталей: одного ужасно раздражают плохо подобранные бейсболки или огромные брелоки на ключах, а другой мгновенно теряет интерес к девушкам с бусами от известного бренда Dior.

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Значительная часть опрошенных категорически не воспринимает искусственный загар, называя его слишком неряшливым и грязным. Также в списке антипатий не менее 17 раз упоминалось курение электронных сигарет и увеличенные с помощью филлеров губы.

Один из мужчин вспомнил плавательные очки, а другой признался, что его отталкивают женщины, которые намеренно громко портят воздух.

Ошибки в общении: деньги и эгоизм

Большой проблемой на первых встречах становится отсутствие диалога. Двое мужчин пожаловались на женщин, которые на протяжении всего вечера беспрестанно говорят о себе и не задают ни одного встречного вопроса. Журналистка отмечает, что свидание следует воспринимать как игру в пинг-понг, где обе стороны должны проявлять искренний интерес друг к другу.

Еще одна красная линия для мужчин — это прямые расспросы об их состоянии, активах и уровне дохода уже на первой встрече.

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«Никто не хочет сидеть за ужином с ощущением, что его оценивают только по тому, чем он владеет или чего нет. Эта линия опроса заставляла их чувствовать, что женщин интересует только то, что они могут получить», — объясняет автор материала.

Сильные женщины и бесплатные фотографы

Среди других неприятных черт мужчины выделили постоянные опоздание, безосновательное ворчание и использование неестественного, беспомощного детского голоса. Они стремятся видеть рядом взрослую и равноправную партнершу. В то же время некоторых отталкивают девушки, которые постоянно подчеркивают, что они «сильные и независимые» или используют статус «начальницы».

Отдельное раздражение вызывает женская одержимость социальными сетями. Мужчинам крайне не нравится работать бесплатными личными фотографами, тратя время на создание десятков одинаковых кадров в публичных местах.

«Вместо того чтобы наслаждаться прекрасным видом, мой бывший на побережье Амальфи был вынужден потратить значительную часть нашего отпуска, глядя на меня через экран телефона», — признала собственную ошибку Джана Гокинг.

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Роковой финал в постели

Самой серьезной ошибкой, гарантированно приводящей к разрыву, оказалась привычка играть в молчание и ожидать от партнера умения читать мысли.

Один из респондентов рассказал историю о девушке, которая целую неделю отказывалась с ним разговаривать после близости. Она обиделась из-за того, что он уехал домой выполнять свои домашние обязанности, хотя ни разу прямо не попросила его остаться на ночь. В таких ситуациях мужчина чувствует себя несправедливо обвиняемым в нарушении обещания, которое он на самом деле не давал.

Подытоживая результаты опроса, журналистка пришла к выводу, что большинство мужчин не требуют ничего сверхъестественного. Фотограф на Амальфе просто хотел насладиться видом, а собеседники на односторонних свиданиях стремились хотя бы к крохе внимания к своей жизни.

«Они просто хотят, чтобы их потребности и интересы элементарно учитывали», — резюмировала британская колумнистка.

Напомним, отношения в парах, где женщина не взяла фамилию мужчины, оказались гораздо менее крепкими. Исследование Institute for Family Studies показало, что такие супруги разводятся на 50% чаще и примерно на 30% быстрее, чем у тех, кто имеет общее семейное имя.

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