Почему мужчины лысеют как молодые, так и постарше: поможет ли пересадка

Мужчины могут лысеть по разным причинам, и часто это является результатом сочетания генетических, гормональных и других факторов.

Для лысеющих мужчин болезненным вопросом становится, как скрыть лысину. Постоянно носить шляпу – может быть не удобно. Однако можно использовать парик, но его тоже нужно подобрать под себя, или, например, пойти на крайний шаг и пересадить себе волосы.

ТСН.ua расскажет, почему мужчины лысеют и как можно скрыть залысины.

Почему мужчины лысеют

Да, мужчины могут лысеть по разным причинам, и часто это является результатом сочетания генетических, гормональных и других факторов. Например, лышение может быть подражано. Если у мужчины есть родственная история лыщения, вероятность его собственного лыщения увеличивается.

Кроме того, влиять могут и гормональные изменения. У некоторых мужчин волосяные фолликулы чувствительны к дигидротестостерону, что может привести к уменьшению размера фолликул и росту волос, которые становятся тоньше и короче.

Влияет на лысение и стресс и старение. Психологический стресс может повлиять на здоровье, вызывая как выпадение волос, так и ускоренное лысение. Кроме того, с возрастом функция фолликул волоса может ухудшаться, что также приводит к их выпадению.

Как скрыть лысень

Скрыть лысение у мужчины возможно. Для этого есть несколько разных методов: как органических, так и искусственных.

Как пример, лысеющий мужчина может коротко постричься. Тогда залысина не будет выделяться из общей картины и привлекать к себе внимание, поскольку короткие волосы равномерно распределяются по голове.

Самым очевидным вариантом будет использование шапки или шляпы. Вы можете подобрать себе головной убор под свой стиль и вкус. Однако далеко не все любят носить шляпы, поэтому для них есть другой лайфхак – применение искусственных волос.

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Это может быть радикальным решением, но использование парика или парика поможет полностью скрыть лысину и создать вид полных волос. Кроме того, добавить к этому можно и гели, воски и муссы, способные скрыть лысину, создавая объем и текстуру волос.

Поможет ли пересадка волос

Пересадка волос, известная также как трансплантация, является процедурой, обычно выполняемой квалифицированным врачом-хирургом или дерматологом. К этому следует сначала подготовиться и спланировать процедуру, посоветоваться со специалистами и согласовать все тонкие моменты.

А уже после завершения процедуры важно следовать инструкциям вашего врача по уходу за пересаженными волосами, а также профилактике возможных осложнений.

Однако важно добавить, что независимо от того, какой метод вы выбираете, важно чувствовать себя комфортно и уверенно со своим видом.

Напомним, что мужчина, еще в детстве выпавший с балкона, и его родителям сказали, что он не сможет жить нормальной жизнью, спустя десятилетие удивил даже медицинских экспертов.