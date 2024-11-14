Почему мужские рубашки всегда застегиваются слева направо, а женские справа налево: интересные факты

Вы когда-то обращали внимание на то, что мужские рубашки всегда застегиваются слева направо, а женские справа налево? Если нет, но есть оба дома, то можете с легкостью в этом убедиться.

Почему издавна мужские и женские рубашки шили по-разному – рассказываем дальше.

Мужские рубашки застегиваются слева направо

Мужская рубашка / Фото: pixabay.com

Основная версия заключается в том, что издревле мужчины воевали, и это влияло, в частности, на пошив одежды. К примеру, гораздо удобнее и быстрее вытащить оружие из-под расстегнутого мундира правой рукой. Как мы знаем, 85% людей – правшие.

По такому принципу шили не только рубашки, но и всю верхнюю одежду для мужчин. Таким образом рукоятка меча не будет цепляться за пуговицы.

А если вы спросите, почему такой способ пошива сохранился и поныне, ответ достаточно прост: это обычная традиция и проявление уважения наших предков.

Женские рубашки всегда застегиваются слева направо

Женская рубашка

Предполагают, что это можно объяснить образом жизни состоятельных женщин в древности. Дело в том, что их обычно одевали горничные или служанки. Вспомним процент людей, имеющих доминантную правую руку, и все становится логичным. Персоналу было гораздо легче застегнуть рубашку или платье справа налево.

Но есть мысли и о том, что женщины преимущественно держали младенцев левой рукой, поэтому им нужна была рабочая правая рука, чтобы расстегнуть верхние пуговицы на блузках, чтобы покормить малышей.

Раньше мы писали о том, как сделать натуральный бельевой смягчитель. Он прост в приготовлении и поможет сделать ваше белье мягким и свежим без использования вредных химических средств.

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