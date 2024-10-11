Почему мы говорим "алло", когда поднимаем трубку: этого вы точно не знали

Когда начали говорить "алло", происхождение слова

Датой рождения знаменитого слова "алло" можно считать 1877 год. Требовалось утвердить правила для использования телефона, в том числе приветствия, когда поднимаем трубку. Изобретатель телефона Александер Грэм Белл предложил использовать крик "эхой?" (ahoy), заимствованный из лексики британских моряков, означавший "эй, кто там?".

Другой вариант предложил Томас Эдисон, много сделавший для развития телефонии. Например, он первым включил в конструкцию телефона индукционную катушку, что позволило усилить передаваемый звук. В аппарате конструкции Белла, который был одним из первых телефонов, голос передавался очень слабо и искаженно. Так вот Эдисон в письме, адресованном главе телефонной компании города Питтсбург, предложил употреблять всемирно известное "алло" (англ. "рullo" от искаженного "нello" – "привет"). В письме директору питтсбургской телефонной компании Эдисон подчеркивал то, что "hullo" – это слово, которое трудно спутать. Для первых телефонов, обеспечивающих слышимость, далекую от идеальной, это было важно.

Вариант "отца телефона" Грэма Белла "ahoy hoy" популярности не приобрел, быстро был вытеснен "hullo" и почти забылся.

Именно предложение Томаса Эдисона прочно закрепилось во многих странах мира. Во французском языке, в связи с отсутствием буквы "х", произносят близкое по звучанию "алло", откуда вроде бы слово и пришло к нам.

Другие версии происхождения слово "алло"

Существуют и другие гипотезы о происхождении сигнального слова. Среди них, например, что это вариация французского "allons", что означает "ну" или "пойдем". Другое – что оно происходит от “hallo”, которым пастухи созывали овец. Еще одна гипотеза, что "алло" является искажением венгерского "hallom", переводимого как целая фраза "я тебя слышу", и могло теоретически обрести популярность благодаря трудам Тивадара Пушкаша – венгерского ученого-изобретателя. Он придумал и претворил в жизнь проект автоматической телефонной станции и был основателем одного из первых СМИ на новых технологиях – "Телефонной службы новостей".

История слова "алло"

Что говорят вместо "алло" в других странах

"Алло" как вариант телефонного приветствия прижилось во всех англоязычных странах – Британии, США и Канаде, Австралии, Новой Зеландии. В континентальной Европе не все соседи французов говорят "алло", снимая трубку.

Например, у немцев принято произносить свое имя, у итальянцев – говорить "пронто", у греков – "паракало". Испанцы говорят "дига", а турки наряду с англоязычным словом используют свое родное, "эфенди". В Израиле говорят "шалом", в Португалии – "истоу", что означает "я есть", "я здесь".

В Азии культура другая, и приветствие тоже отличается. Японцы говорят "моши-моши", китайцы – "вэй", а корейцы – "эбосэе".