Почему мы говорим во сне: ученые обнаружили "сбой" в работе мозга

Хотя раз в жизни во сне разговаривали 65% людей

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Случаи, когда человек говорит во сне , является удивительно распространенным явлением. По оценкам, до 65% людей хотя бы раз в жизни говорили во сне, а от 3% до 30% делают это регулярно. Хотя чаще всего это наблюдается у детей, привычка может сохраняться и во взрослом возрасте.

Об этом пишет Popular Science со ссылкой на результаты научных исследований.

О чем мы говорим во сне

По словам исследователей, большинство людей узнают свои разговоры во сне от других, поскольку сами об этом абсолютно ничего не помнят. Данные о том, что мы говорим, поступают из записей или исследований сна.

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Несколько научных работ попытались каталогизировать содержание ночных разговоров. Так, исследование 2017 года, опубликованное в журнале Sleep, проанализировало 883 высказывания 232 человек. По результатам самым распространенным понятным словом оказалось «нет», а брань составляла около 10% ночных разговоров.

При этом, как заметила в своем исследовании психолог Дейрдре Барретт из Гарвардского университета, спящие люди ругаются примерно в шесть раз чаще, чем в то время, когда бодрствуют. Кроме того, разговоры во сне чаще передают негативные эмоции, гнев, упоминания о еде и сексе.

Однако это не означает, что разговоры во сне более правдивы или более эмоционально откровенны, чем те, что мы ведем, когда не спим. В большинстве случаев, как отмечают эксперты, разговоры лишены здравого смысла.

Почему это происходит

Ученые не до конца понимают, что именно происходит в мозгу во время разговора во сне, но есть некоторые подсказки. По словам нейробиолога Джинг Чжана из Гарвардской медицинской школы, большинство разговоров происходит во время трех небыстрых стадий сна, а не в фазе быстрого сна (REM), когда мы видим большинство сновидений.

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Ученые считают, что разговоры во сне — это своеобразный «сбой», возникающий при переходе из одной фазы сна в другую. Во время разговоров некоторые участки мозга, отвечающие за речь, могут оставаться активными, в то время как другие находятся в состоянии покоя. Отмечается, что разговоры чаще возникают у людей, испытывающих стресс, недостаток сна или употребляющих алкоголь.

Обычно разговоры во сне не являются поводом для беспокойства, если, конечно, они не столь громкие, чтобы будить вас или рядом. Для большинства людей это всего лишь нормальная часть ночного отдыха.

Напомним, когда во сне вы не можете убежать или закричать , это не коварные уловки подсознания. Таким удивительным образом мозг защищает нас, когда мы спим.