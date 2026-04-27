Почему мы видим сны: ученые назвали неожиданную причину

Исследователи пришли к выводу, что сны могут делать роль симуляции обыденных вызовов. Вместо того чтобы обрабатывать эмоции или воспоминания, мозг во время сна может моделировать ситуации, с которыми человек сталкивается в реальной жизни.

Об этом пишет Daily Mail.

Автор исследования, доцент кафедры психологии Университета Кокера Фредерик Томас объяснил, что сны могут работать как ментальное пространство для практики.

"Результаты исследования позволяют предположить, что сны могут выступать в роли своего рода ментального "пространства для практики", где разум отрабатывает реальные социальные задачи, помогая нам подготовиться к ситуациям, связанным с отношениями, репутацией, выживанием и заботой о других", - сказал он.

По его словам, сновидения могут играть большую роль в том, как человек ориентируется в социальном мире, чем считалось ранее.

В рамках исследования около 400 участников попросили описать свой последний сон. После этого два эксперта анализировали каждое описание и определяли, какие мотивы в нем присутствуют.

Они обращали внимание на темы самозащиты, избегание опасности или физической агрессии, стремление к статусу, конкуренции, успеху или страху потерпеть неудачу перед другими.

Также исследователи искали мотивы принадлежности, дружбы, заботы о родственниках, особенно детях, избегания болезней, поиске партнера, ревности, измены или попыток сохранить отношения.

Анализ показал, что чаще всего во снах встречались темы самозащиты и стремления к статусу. В частности, участникам часто снилось, что они проваливают тест или что их преследуют.

"Мы также обнаружили, что определенные типы мотивов, как правило, группируются вместе", - пояснил Томас.

Например, темы выживания и заботы о близких часто появлялись в одних и тех же снах. Однако мотивы, связанные с социальными отношениями и межличностными связями, формировали отдельную группу.

По словам исследователя, это может свидетельствовать о том, что сны упорядочивают разные типы социальных проблем. Темы болезни встречались реже, но все же появлялись стабильно.

Исследование, опубликованное в журнале Dreaming, также показало, что сны в целом отражают схожие закономерности вне зависимости от пола.

Ученые отмечают, что сейчас растет интерес к тому, как мозг готовится к сложным социальным условиям — особенно в мире, где на человека влияют социальное давление, неопределенность и изменчивая динамика отношений.

«Сны – это не просто странные или случайные переживания, они могут выполнять важную функцию», – сказал Томас изданию PsyPost.

Он добавил, что сны могут связывать глубинные желания и мотивы человека с тем, как он взаимодействует с социальным миром.

Другое недавнее исследование также свидетельствует о том, что даже страшные сны могут быть полезны. Ученые из Канзасского университета проанализировали рассказы о сновидениях более 500 человек с помощью искусственного интеллекта, который оценивал уровень страха и радости во снах.

Исследователи пришли к выводу, что страх в сновидениях может свидетельствовать о лучшей способности человека справляться с эмоциями.

«Если сон не прерывается и если он не доходит до уровня кошмара, то во сне страх может помочь нам лучше справляться со своими эмоциями в течение дня», — сказал аспирант по клинической психиатрии Канзасского университета Гаррет Бабер.

Ранее мы писали, что сегодня каждый третий житель планеты не получает рекомендованную норму непрерывного сна, которая составляет семь-восемь часов в сутки. В поисках спасения от бессонницы многие обращаются в рацион, но именно здесь скрывается главный враг качественного отдыха.