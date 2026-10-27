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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Почему мы забываем, зачем зашли в комнату: ученые объяснили эффект двери

Зашли в комнату и вдруг забыли, зачем пришли? Ученые объяснили, почему возникает эффект дверного проема.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Почему мы забываем, зачем вошли в комнату

Почему мы забываем, зачем зашли в комнату

Знакомая ситуация: вы собираетесь сделать что-то срочное и важное, но когда заходите в другую комнату, сразу забываете, что именно хотели. Несколько секунд беспомощности, шаг назад в предыдущую комнату — и озарение. Ученые рассказали, почему так происходит. Психологи успокаивают: это не первые признаки склероза или проблемы с памятью, а вполне естественная работа нашего мозга.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

Зашли в комнату и забыли, что хотели: почему так происходит

Ученые называют это «эффектом дверного проема». Главная причина такой забывчивости состоит в том, что человеческий мозг воспринимает реальность не как непрерывный фильм, а как нарезку из отдельных эпизодов. Для этого он создает так называемые «модели событий» — ментальные карты, которые помогают ориентироваться в происходящем прямо сейчас.

Когда человек проходит сквозь дверь, для мозга это срабатывает как сигнальная ракетка: текущая ситуация завершена, пора создавать новую модель события. В этот момент информация, связанная с предыдущим помещением, временно «архивируется» и становится труднодоступной.

Эффект дверного проема (doorway effect) — это такой феномен памяти, когда изменение среды, например, проход сквозь дверь, затрудняет припоминание предыдущих намерений, объясняют исследователи.

Впервые серьезно изучать этот феномен взялись в 2006 году психологи Габриэль Радванский и Дэвид Коупленд. Они заставили испытуемых выполнять задания с предметами в виртуальном пространстве. Выяснилось, что как только участники проходили сквозь дверь в новую виртуальную комнату, они хуже вспоминали детали предыдущих действий. В 2011-м эти результаты подтвердились и в реальных экспериментах.

В 2021 году австралийские ученые провели серию из четырех масштабных тестов и несколько уточнили картину. Оказалось, что сама по себе дверь — не единственная «виновница» такой забывчивости.

Эффект проявляется по полной только тогда, когда рабочая память человека уже перегружена. Если вы идете за телефоном, но параллельно обдумываете рабочий отчет, вспоминаете о стирке и планируете ужин, пересечение порога становится последней каплей для вашего внимания. Оно просто не выдерживает конкуренции с новыми зрительными и слуховыми стимулами в новой комнате.

Существует миф, что такие сбои присущи только пожилым людям. Однако исследование 2015 года, где сравнивали молодых и испытуемых старшего возраста, показало, что проход сквозь дверь сбивает с толку абсолютно всех.

В то же время частота таких случаев существенно растет под влиянием определенных факторов:

  • хроническая усталость и недосыпание

  • длительный стресс и эмоциональное истощение

  • режим многозадачности и постоянные переключения между кучей дел

Интересно, что возвращение в предыдущую комнату действительно часто помогает. В таких случаях срабатывает контекстно-зависимая память, когда знакомые детали интерьера выступают как «подсказки», которые помогают вспомнить забытое намерение. Хотя ученые предостерегают, что этот метод работает не в 100% случаев.

Когда из-за забывчивости нужно идти к врачу

Полностью избавиться от такой забывчивости невозможно, но есть способы, как уменьшить ее вероятность. В первую очередь, проговаривайте то, что собираетесь сделать, вслух. Фокусируйтесь на одном конкретном деле и не перегружайте себя. Если вы забыли, что хотели сделать, вспомните, какое последнее движение или предмет был в ваших руках перед выходом.

Разовая забывчивость является абсолютной нормой. Но если она становится регулярной, вы постоянно задаете одинаковые вопросы, теряете ориентацию в знакомых местах или замечаете резкие изменения в поведении — стоит обратиться к врачу.

Причинами могут быть дефицит витаминов, проблемы со щитовидной железой, побочное действие лекарства или депрессия. Если же забывчивость появилась внезапно и сопровождается нарушением речи или слабостью — это повод для немедленного вызова «скорой».

Во всех остальных случаях потеря мысли на пороге — это лишь доказательство того, как гибко и динамично ваш мозг подстраивается под окружающий мир.

Как сохранить память: что нужно есть

Напомним, что, согласно исследованию с участием людей более 55 лет, регулярное употребление яиц связано с более медленным ухудшением когнитивных функций, особенно у женщин.

Ученые отмечают статистическую связь, а не доказанную причинно-следственную зависимость. Польза для мозга и организма объясняется наличием холина, витаминов B12, A, D, E, K, антиоксидантов, белка и других веществ, поддерживающих нервную систему, мышечную массу и чувство сытости.

Здоровым людям рекомендовано употреблять до семи яиц в неделю, готовя их любым удобным способом — варить, жарить или добавлять в блюда. В то же время эксперты напоминают, что яйца не являются гарантированным средством предотвращения деменции, а лишь частью сбалансированного рациона.

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