Зачем пуговица на бейсболке / © pexels.com

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На самом деле эта деталь появилась благодаря особенностям пошива бейсболок. А потом настолько прижилась, что стала привычной частью их вида.

Для чего на кепке пуговица сверху

Посмотрите на верхнюю часть бейсболки. Обычно она состоит из шести отдельных кусочков ткани, которые сшивают между собой. Они имеют форму клиньев и сходятся в одной точке на макушке.

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Само место соединения ткани и прикрывает маленькую пуговицу. Она помогает скрыть швы и делает верхушку более аккуратной. Чаще всего ее обтягивают той же тканью, из которой сшита кепка, поэтому она почти не выделяется на общем фоне.

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У разных моделей пуговицы могут отличаться по размеру и материалу. Внутри обычно имеется металлическое или пластиковое основание, обтянутое тканью.

Следовательно, если вы думали, что этот элемент нужен только для красоты, у него есть вполне практическое объяснение. Он закрывает место, где сходятся все части верхушки бейсболки.

Как пуговица стала частью бейсболки

История этого головного убора началась еще в XIX веке. Одной из самых ранних известных моделей считают кепку, которую в 1860 году носили игроки американской бейсбольной команды Brooklyn Excelsiors.

Тогдашние бейсболки заметно отличались от тех, что мы привыкли видеть сегодня. Они имели длинный козырек, а верхнюю часть изготовляли из нескольких тканевых клиньев. Такой фасон впоследствии стали называть «бруклинским».

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Интересно, что первоначально для пошива использовали восемь частей ткани. Позже распространились шестиклинные модели, которые и стали обычным вариантом бейсболки.

Вместе с конструкцией сохранилась и пуговица на макушке. Ее продолжали пришивать даже тогда, когда бейсболка давно вышла за пределы спортивной одежды. Впоследствии ее начали носить на улице, использовать в повседневных образах и выпускать в самых разных дизайнах.

Так маленький элемент, изначально имевший вполне практическое предназначение, превратился в узнаваемую особенность классической кепки.

Почему некоторые кепки шьют без пуговицы

Если присмотреться к ассортименту магазинов, можно заметить, что не все бейсболки имеют пуговицу сверху. Особенно часто без нее выпускают тактические модели.

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Причина довольно проста — удобство. Такие кепки часто носят вместе с защитными наушниками, гарнитурами и другим снаряжением. Если на макушке есть твердая пуговица, она может упираться в голову во время ношения наушников.

Сначала это может быть почти незаметно, но через несколько часов такое давление начинает раздражать и причинять дискомфорт. Поэтому производители тактических головных уборов часто делают верхушку гладкой, без лишних выступов.

Это особенно актуально для людей, которым приходится долго пользоваться средствами защиты слуха или оборудованием для связи. Отсутствие пуговицы в таком случае имеет совершенно практический смысл.

Обязательно ли на бейсболке должна быть пуговица

Нет. Современные технологии пошива позволяют оформить верхушку кепки без этой детали. Место соединения ткани можно обработать другим способом, поэтому пуговица не является обязательной частью конструкции.

Однако в классических моделях она остается. Многие просто привыкли видеть бейсболку именно такой, с маленькой пуговицей на макушке. К тому же, дизайнеры используют ее как дополнительный элемент оформления: подбирают в тон ткани или делают контрастной.

Теперь, когда увидите кепку без пуговицы, будете знать, что это не случайность и не недостаток пошива. В некоторых моделях от нее сознательно отказываются для удобства, особенно если головной убор рассчитан на использование вместе с дополнительным снаряжением.

FAQ

Зачем на бейсболке пуговица сверху?

Она прикрывает место, где соединяются тканевые клинья верхней части кепки. Благодаря этому швы не остаются открытыми, а сама бейсболка выглядит аккуратно. Со временем пуговица стала традиционной деталью классических моделей.

Почему на некоторых кепках нет пуговицы?

Такие модели, в том числе тактические кепки, рассчитаны на комфортное ношение вместе с защитными наушниками и гарнитурами. Жесткая пуговица на макушке может давить на голову, поэтому производители оставляют верхушку гладкой.

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