Почему не могу заснуть: вы будете удивлены, ученые связывают бессонницу с пластиком

Причины бессонницы

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Многие связывают бессонницу с чрезмерным употреблением кофе или стрессом. Однако новое научное исследование предполагает, что причиной нарушения сна могут быть и окружающие нас обычные пластиковые вещи.

Ученые выдвинули гипотезу, что определенные химические соединения, присутствующие в пластике, способны влиять на цикл сна и пробуждение человека подобно кофеину. По их словам, эти вещества могут сбивать наши «внутренние часы», смещая циркадные ритмы в среднем на 17 минут.

Опубликованные результаты этого исследования показывают, как химикаты из пластика могут взаимодействовать с аденозиновыми рецепторами — ключевыми участками в мозге, регулирующими чередование сна и бодрствования. Именно эти рецепторы сигнализируют нашему организму о наступлении дня и ночи.

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В ходе исследования ученые изучали химические вещества, извлеченные из медицинской трубки, изготовленной из поливинилхлорида (ПВХ), и из гидрационной емкости для спортсменов, сделанной из полиуретана.

Как влияет пластик на сон

Действие выявленных химикатов на биологическом уровне оказалось похожим на действие кофеина. Однако если кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, что приводит к ощущению бодрости, то вещества из пластика их активируют. Несмотря на разный механизм, конечный эффект оказался подобным — организм получает ложный сигнал о том, что еще не пора спать.

Хотя влияние пластиковых химикатов не такое мощное, как действие кофеина, на клеточном уровне их действие происходит значительно быстрее, чем, например, гормональные сбои, которые также могут быть вызваны влиянием пластика.

Важно отметить, что исследование проводилось in vitro, то есть на человеческих клетках в лабораторных условиях. Следующим шагом ученых станет проведение экспериментов на данио-рерио рыбках, чьи физиологические процессы в мозге имеют сходство с человеческими.

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Основная цель дальнейших исследований — точно определить, какие именно химические вещества в составе пластика и ПВХ отвечают за нарушение сна. Понятно, что ПВХ может содержать до восьми тыщ разных химических соединений, включая побочные продукты производства.

Один из авторов исследования отметил, что результаты будущих экспериментов планируется использовать для воздействия на законодателей и производителей с целью уменьшения или полного исключения потенциально вредных веществ из состава пластиковых изделий. Это открывает новые перспективы понимания причин нарушения сна и поиска путей для улучшения качества нашего отдыха, учитывая не только привычные факторы, но и влияние окружающей среды.