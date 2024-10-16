Почему не правильно говорить "вихідний день": мало кто об этом знает

Многие украинцы, разговаривая, говорят "вихідний день", когда речь идет о дне свободном от работы или "будній день", не задумываясь, что эти выражения содержат лишнее слово.

Почему не правильно говорить " вихідний день"

По словам эксперта Ольги Багний само слово "вихідний" уже означает нерабочий или праздничный день. Поэтому когда мы говорим "вихідний день", мы фактически повторяемся, будто говорим "нерабочий день день".

Добавление слова "день" является тавтологией, а использование выражения " вихідний день" является лишним уточнением, дублирующим значение самого прилагательного "вихідний".

Выражение " вихідний день" является калькой из русской фразы "выходной день", во избежание русизмов следует придерживаться более естественных форм украинского языка.

Как правильно говорить по-украински вместо "вихідний день"

Правильно будет использовать следующие формы:

Просто "вихідний" или "вихідні" вместо "вихідні дні ". Это слово само по себе означает день, когда не нужно работать, потому его можно использовать самостоятельно. Можно также говорить "неробочий день" — если необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о дне, свободном от работы, этот вариант будет точнее или "день відпочинку" — этот вариант также является естественным в контексте разговоров о времени, свободном от работы.

Так же, вместо "будні дні" нужно говорить "будні".

Правильно будет сказать "У мене завтра вихідний", "Відсвяткуємо на вихідних".

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