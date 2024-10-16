Почему не правильно говорить "вихідний день": мало кто об этом знает

Говорим по-украински правильно — не " вихідний день"
Многие украинцы, разговаривая, говорят "вихідний день", когда речь идет о дне свободном от работы или "будній день", не задумываясь, что эти выражения содержат лишнее слово.
Почему не правильно говорить " вихідний день"
По словам эксперта Ольги Багний само слово "вихідний" уже означает нерабочий или праздничный день. Поэтому когда мы говорим "вихідний день", мы фактически повторяемся, будто говорим "нерабочий день день".
- Добавление слова "день" является тавтологией, а использование выражения " вихідний день" является лишним уточнением, дублирующим значение самого прилагательного "вихідний".
- Выражение " вихідний день" является калькой из русской фразы "выходной день", во избежание русизмов следует придерживаться более естественных форм украинского языка.
Как правильно говорить по-украински вместо "вихідний день"
Правильно будет использовать следующие формы:
Просто "вихідний" или "вихідні" вместо "вихідні дні ". Это слово само по себе означает день, когда не нужно работать, потому его можно использовать самостоятельно. Можно также говорить "неробочий день" — если необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о дне, свободном от работы, этот вариант будет точнее или "день відпочинку" — этот вариант также является естественным в контексте разговоров о времени, свободном от работы.
Так же, вместо "будні дні" нужно говорить "будні".
Правильно будет сказать "У мене завтра вихідний", "Відсвяткуємо на вихідних".
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