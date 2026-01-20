Почему не стоит пить чай и кофе в самолете: стюардесса раскрыла тревожную правду

Чай / © Associated Press

Пассажирам советуют воздерживаться от горячих напитков во время авиаперелетов. Новое исследование подтвердило давние оговорки бортпроводников относительно качества воды на борту самолетов.

Об этом говорится в материале The Sun.

Центр изучения питания как лекарства и долголетия (США) обнародовал результаты исследования качества воды в самолетах за 2026 год. Специалисты проанализировали данные 10 крупных и 11 региональных авиакомпаний США за период с 2022 по 2025 годы.

По результатам анализа, из 35 674 образцов воды в 949 случаях были обнаружены колиформные бактерии – индикатор возможного загрязнения патогенными микроорганизмами. Кроме того, зафиксировано 32 нарушения, связанные с наличием кишечной палочки, которая может вызвать рвоту и диарею.

Хотя некоторые авиакомпании, в частности Delta и Frontier, продемонстрировали относительно безопасные показатели, большинство лоукостеров не отвечали стандартам безопасности питьевой воды.

Директор центра Чарльз Платкин подчеркнул, что почти всем региональным авиакомпаниям необходимо существенно улучшить водную безопасность на борту. По его словам, резервуары с водой часто не очищаются должным образом из-за нехватки времени.

"Самолеты прилетают, баки не сливают и не моют. Воду просто доливают сверху, а весь осадок остается на дне", - пояснил Платкин.

В отчете пассажирам советуют отдавать предпочтение бутылированной воде и избегать горячих напитков – чая и кофе, которые готовят из водопроводной воды на борту. Также не рекомендуется мыть руки в туалете самолета – вместо этого лучше использовать антисептик.

Бывшая бортпроводница Кэт Камалани в TikTok подтвердила эти оговорки, заявив, что резервуары для воды "почти никогда не чистят" и они находятся в крайне плохом состоянии.

"Мы сами почти не пьем чай или кофе. Вся вода для них поступает из одного резервуара, и это действительно отвратительно", - отметила она.

Другая стюардесса в комментарии Vice рассказала, что во время тестирования воду на борту неоднократно признавали опасной, однако проблему формально решали без полноценной очистки системы.

Авиакомпании обязаны дезинфицировать и промывать водяные резервуары, по меньшей мере, раз в год или четыре раза в год в зависимости от регламента, а также ежемесячно проверять их состояние. Впрочем, исследование показало, что эти требования часто игнорируются.