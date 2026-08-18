Почему не все люди умеют свистеть: ученые нашли причину во рту

Анатомия и возраст влияют на вашу способность свистеть / © Фото из открытых источников

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Американские исследователи акустики из Иллинойского технологического института выяснили, что способность человека свистеть зависит от специфической геометрии полости рта и точного расположения языка. Специалисты доказали, что настоящая анатомическая невозможность воспроизвести этот звук встречается очень редко, а главной проблемой для большинства остается отсутствие практики.

Об этом пишет Popular Science.

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Анатомические ограничения и влияние возраста

По словам профессора машиностроения Франциско Руиза, существуют определенные физические состояния, которые действительно делают невозможным свист, например, расщелина неба. В таких случаях человек физически не способен создать необходимое узкое сужение между губами и языком для правильного прохождения потока воздуха.

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Однако для всех остальных главным препятствием становится именно возраст, ведь процесс обучения сильно напоминает усвоение иностранного языка. Ученые отмечают, что с наступлением полового созревания мышцы губ и языка теряют свою максимальную адаптивность, поэтому взрослым гораздо сложнее освоить этот новый навык с нуля.

«По сути, научить старую собаку новым трюкам гораздо труднее», — констатирует Морин Стоун, почетная профессор Школы стоматологии Мэрилендского университета.

Физика процесса и изобретение для новичков

В отличие от обычного разговора или пения, свист вообще не задействует голосовые связи, которые остаются полностью открытыми и беззвучными. Звук рождается благодаря тому, что губы образуют крохотное круглое отверстие спереди, а задняя часть языка поднимается к небу, создавая замкнутый цикл обратной связи для потока воздуха.

Чтобы помочь тем, кто никак не может найти правильное положение губ, профессор Руиз разработал небольшое устройство под названием Flutino, напечатанное на 3D-принтере. Этот миниатюрный гаджет заменяет работу губ и механически создает необходимую геометрию для извлечения звука, громкость которого во время тестов достигала потрясающих 100 децибел.

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"Вы вставляете его между губами, дуете, и устройство выполняет всю ту работу по формовке, которую ваш рот не может сделать самостоятельно", - уверяет изобретатель.

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