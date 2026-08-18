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Почему не все люди умеют свистеть: ученые нашли причину во рту
Если ваши попытки воспроизвести громкий свист всегда заканчиваются забавным шипением, не спешите огорчаться, ведь физиология этого процесса значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Американские исследователи акустики из Иллинойского технологического института выяснили, что способность человека свистеть зависит от специфической геометрии полости рта и точного расположения языка. Специалисты доказали, что настоящая анатомическая невозможность воспроизвести этот звук встречается очень редко, а главной проблемой для большинства остается отсутствие практики.
Об этом пишет Popular Science.
Анатомические ограничения и влияние возраста
По словам профессора машиностроения Франциско Руиза, существуют определенные физические состояния, которые действительно делают невозможным свист, например, расщелина неба. В таких случаях человек физически не способен создать необходимое узкое сужение между губами и языком для правильного прохождения потока воздуха.
Однако для всех остальных главным препятствием становится именно возраст, ведь процесс обучения сильно напоминает усвоение иностранного языка. Ученые отмечают, что с наступлением полового созревания мышцы губ и языка теряют свою максимальную адаптивность, поэтому взрослым гораздо сложнее освоить этот новый навык с нуля.
«По сути, научить старую собаку новым трюкам гораздо труднее», — констатирует Морин Стоун, почетная профессор Школы стоматологии Мэрилендского университета.
Физика процесса и изобретение для новичков
В отличие от обычного разговора или пения, свист вообще не задействует голосовые связи, которые остаются полностью открытыми и беззвучными. Звук рождается благодаря тому, что губы образуют крохотное круглое отверстие спереди, а задняя часть языка поднимается к небу, создавая замкнутый цикл обратной связи для потока воздуха.
Чтобы помочь тем, кто никак не может найти правильное положение губ, профессор Руиз разработал небольшое устройство под названием Flutino, напечатанное на 3D-принтере. Этот миниатюрный гаджет заменяет работу губ и механически создает необходимую геометрию для извлечения звука, громкость которого во время тестов достигала потрясающих 100 децибел.
"Вы вставляете его между губами, дуете, и устройство выполняет всю ту работу по формовке, которую ваш рот не может сделать самостоятельно", - уверяет изобретатель.
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