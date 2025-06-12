Почему не всех собак можно купать в водоемах: чем это может обернуться для пушистика

Собака / © Associated Press

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Летняя жара — время, когда собаки с восторгом ныряют в водоемы. Это не только развлечение, но замечательный способ охлаждения. Однако, не все водоемы подходят для купания собак, и не каждому четырехлапому разрешено плавать.

Чтобы купание приносило только радость и не навредило здоровью, нужно соблюдать ряд важных правил.

Какие водоемы могут быть опасными:

Хлорированные бассейны — не место для животных. Химикаты вызывают раздражение глаз и кожи, а глоток такой воды — это риск желудочных проблем.

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Также опасно купать собак в прудах со стоячей водой, где размножаются бактерии и паразиты, которых могут переносить водоплавающие птицы.

Крутые берега, сильные течения, перегруженные пляжи с большим количеством людей — это создает потенциальные угрозы для собаки и окружающих.

Идеально подходят море или озеро с чистой водой, а также реки со спокойным течением. В таких условиях пес сможет спокойно плавать, не рискуя здоровьем.

Кому купаться нельзя:

Некоторым породам следует избегать открытых водоемов. Среди них:

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Брахицефальные породы (мопсы, бульдоги, пекинесы) — из-за коротких морд им трудно дышать.

Собаки с короткими лапами (таксы, корги) могут быстро уставать.

Пушистые породы (хаски, маламуты) имеют риск перегрева или длительного высыхания шерсти.

Также не стоит купать собак с болезнями сердца, суставов, инфекционным кожным поражением, послеоперационным состоянием или аллергиями. Под запретом также купание самок в период течки, щенков до 3 месяцев и пожилых животных.

Правила безопасного купания:

Не допускайте, чтобы пес подплывал к лодкам, надувным кругам или гидроциклам. Всегда следите за собакой в воде — даже если она хорошо плавает. Не купайте животное сразу после еды — подождите хотя бы час. После каждого купания обязательно ополосните собаку пресной водой. Осматривайте кожу на наличие раздражений или аллергических реакций.

Купание — это отличный способ укрепить связь между человеком и собакой, но безопасность всегда должна быть в приоритете. Выбирайте правильные места, следуйте советам ветеринаров — и летний отдых пройдет без проблем.

Напомним, порода собак Кавапу — перемешка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя — в последние годы завоевала сердца миллионов своим сходством с мягкими медвежатами. Однако за милой внешностью скрываются серьезные проблемы: эти собаки подвержены диарее, аллергиям и другим болезням, предупреждают ученые из Королевского ветеринарного колледжа.