Почему нельзя брать телефон в туалет: специалисты назвали 5 причин

Молодежь, по сравнению с людьми постарше, гораздо чаще сидит в туалете со смартфонами.

Согласно американскому опросу среди более 2000 жителей США, 80% мужчин и 69% женщин идут в туалет со смартфоном.

Впрочем, если это делают только 11% пенсионеров, телефон в туалет заносят в 9 раз больше молодежи. Израильские специалисты очень озабочены этим вопросом и назвали 5 причин, почему не стоит сидеть в туалете с гаджетом. Об этом пишет ynet.co.il/laisha.

Первая причина: еще больше бактерий

Несмотря на то, что гаджет выглядит красиво и блестяще, он на самом деле кишит микробами. Так, ученые Аризонского университета говорят, что на телефоне в 10 раз больше микробов, чем на крышке унитаза в общественных туалетах.

На телефонах в чехлах из кожи в 17 раз больше микробов, чем на крышке унитаза, а смартфоны в пластиковых чехлах грязнее унитазов в 6 раз.

Вторая причина: вероятность появления геморроя

Врачи предупреждают, что длительное сидение на унитазе может вызвать геморрой. Считается, что оптимально сидеть на унитазе – 6-8 минут в день. Больше времени приводит к чрезмерному напряжению кишечника.

Социологи провели опрос среди 1200 израильтян и установили связь между длительным сиденьем в туалете и случаями геморроя.

Одна из причин – риск появления геморроя / Фото: pixabay.com

Так, в среднем жители Израиля проводят в туалете 24 минуты в день. Впрочем, 8% опрашиваемых признались, что делают это по 1-2 часа каждый день, при этом у 25% из них обнаружен геморрой. Эти показатели вдвое превышают частоту геморроя у сидящих в туалете всего 10 минут в день.

Третья причина: угроза жизни для пациентов больниц

Различные исследования показали, что 75-94,5% смартфонов медработников заражены разными микробами, устойчивыми к антибиотикам.

Хотя 87,5% медиков понимают, что через телефоны могут передаваться болезни, 57,5% из них никогда не дезинфицировали свои аппараты.

"Работникам медсферы категорически запрещено относиться к своим телефонам как к обычному средству связи. Не важно сколько времени и средств они тратят на гигиену рук, но если они побывали со смартфоном в туалете или столовой, а затем вошли в отделение интенсивной терапии, то все их усилия по стерильности бесполезны", — прокомментировал доктор Инбаль Фукс.

Поэтому, чтобы защитить пациентов, медперсонал и врачи должны держать свои гаджеты в карманах, не доставать их на рабочем месте и регулярно протирать спиртом.

Четвертая причина: нет времени для расслабления

Специалисты говорят, что человек должен отдыхать в своем напряженном графике, и само сидение в туалете позволяет отвлечься от работы. А смартфон не позволяет полностью расслабиться даже в туалете.

Пятая причина: телефон может упасть в унитаз

Как минимум одна из пяти женщин и один из восьми мужчин признались, что хотя бы раз впускали свой смартфон в унитаз.

Напомним, мужчина не покупал туалетную бумагу десять лет. Он рассказал, на что он его заменил и зачем.

Читайте также: