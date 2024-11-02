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Почему нельзя говорить на украинском "в тому числі", как сказать правильно

Почему нельзя говорить на украинском "в тому числі", как сказать правильно

Говорим на украинском

Как перевести на украинский " в том числе"

Многие жители Украины, пытаясь перейти на украинский язык, переводят русские слова и особенно выражения дословно. Это касается и столь популярного изречения "в том числе".

Как правильно перевести с русского "в том числе"

Русское словосочетание "в том числе" часто переводят на украинский дословно — "в тому числі". Однако это выражение является калькой из русского. Говорить "в тому числі" — неправильно, прямого соответствия русскому "в том числе" в украинском языке нет, но есть достаточно много украинских слов, выражений, передающих это  значение.

  • ""Зокрема" — это универсальный и наиболее распространенный соответствие русского "в том числе". К примеру: "Заборонити продаж та вживання алкогольних напоїв, зокрема слабоалкогольних, на території університету".

  • "Серед іншого"– еще один вариант замены, например:  "Серед іншого, обговорювалась тема протидії російським БПЛА".

  • "Між іншим"  – также можно использовать в таком контексте, например: "Між іншим. Коли я буду навіть сивою,
    і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою" (Ліна Костенко).

  • "Поміж тим" означает то же, что "в том числе", например, "Поміж тим, Львів вважають найбільш "дощовим"  містом.

  • "Зосібна"  — вариант замены. Например, "Людина виняткової обізнаності з українською літературою і фольклором, він [В. М. Доманицький] став кваліфікованим рецензентом праць українських бібліографів і, зосібна, бібліографічних покажчиків М. Комарова про Шевченка й українську драматургію".

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