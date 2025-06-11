Почему невысокие люди завистливы и ревнивы - научное объяснение

Мужчины / © Pexels

Реклама

Новые научные исследования показали, что ощущение зависти, ревности и конкуренции среди людей связано с их ростом и отношением к собственной высоте. В частности, меньшие по росту мужчины чаще испытывают эти эмоции и ведут себя более конкурентно по сравнению с высокими.

Об этом пишет Evolutionary Behavioral Sciences.

Исследователи Дэниел Талбот и Питер Джонасон проанализировали данные от 302 участников (63% — мужчины) и обнаружили несколько важных закономерностей. Во-первых, люди с более низким ростом, особенно мужчины, имеют более высокие показатели внутренней конкуренции, зависти и ревности. Во-вторых, те, кто желает быть выше или имеет более низкий идеальный рост, также демонстрируют большую конкуренцию со сверстниками.

Реклама

Исследование подтвердило, что психологическое восприятие собственного роста имеет важное значение для социальных взаимодействий и поведения. Люди, недовольные своим ростом, более склонны к внутренней конкуренции и ревности в отношениях с другими.

Авторы работы отмечают, что понимание связи между удовлетворенностью собственным телом и социальным поведением может помочь в разработке программ поддержки позитивного отношения к своему телу и улучшения психического здоровья, особенно для тех, кто чувствует себя дискриминированным из-за стандартов общества относительно роста.

Результаты исследования также расширяют знания о том, как физические характеристики влияют на социальные иерархии и конкуренцию, что важно для преодоления предубеждений в различных сферах жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали самый привлекательный рост мужчин для женщин

Реклама