Почему никогда не стоит пользоваться тестерами в магазинах косметики: ответ вас ошеломит

Что нашли в тестерах косметики и почему лучше не пробовать магазинную косметику читайте в материале ТСН.ua

Наличие тестеров косметики в магазинах, казалось, является удачной идеей – можно подобрать продукт, подходящий именно вам. Однако, как оказалось, использование тестеров может быть опасным для здоровья, пишет Daily Mail.

Был проведен эксперимент, в ходе которого собранные мазки из тестеров некоторых видов косметической продукции поместили в чашки Петри для культивирования микроорганизмов — бактерий и грибов, путем посева их на специальную питательную смесь.

Результаты исследования обнаружили, что некоторые тестеры, например, образцы теней и мультистиков кишели бактериями.

Фото Daily Mail\Бактерии в тостерах

Скорее всего, бактерии на образцах косметики оказались и разрослись из-за того, что посетители магазинов после того, как дотронулись кожи, касаются ватными палочками или подушечками тестеров косметики. Таким образом, инфекции, которые есть на коже попадают на тестеры. Подобная небрежность, считают исследователи, может привести к разнообразным инфекциям, в первую очередь, стафилококковым.

Амира Саския попала в заголовки газет в 2022 году, когда на видео показали, как она использует тестеры. 18-летняя девушка наносила макияж прямо на лицо, погружая кисти в общедоступные тестеры. Таким образом она использовала карандаш для губ, тушь, корректора и румяна. И можно с уверенностью сказать, что Саския не единственный человек, который наносит публичные тестеры непосредственно на свое лицо.

Доктор-дерматолог Тами Басс Кассис рассказала, что на тестерах обычно оказываются бактерии и грибки стафилококка. А бактерии стафилококков являются основной причиной инфекций кожи и мягких тканей, приводящих к фурункулам.

«Хотя большинство видов стафилококковых инфекций несерьезны, такой штамп стафилококка как S. aureus может вызвать инфекции кровотока, пневмонию или инфекции костей и суставов», — заявили в Департаменте здравоохранения Миннесоты.

Тами Басс Кассис советует, что если вы не можете обойтись без тестера:

убедитесь, что он запечатан,

используйте индивидуальный одноразовый аппликатор,

положите его на тыльную сторону ладони.

Лучше что можно сделать рекомендует дерматолог, это приобрести косметику в небольшой упаковке и перед этим поинтересоваться какая политика возврата товара в магазине. "По крайней мере, подумайте, во сколько обойдется вам поездка к врачу и лекарства, когда вы в следующий раз подойдете к стойке с тестерами».

Подобный эксперимент с тестерами был проведен ранее в 2017 году – исследовали образцы косметики из трех крупных магазинов. Все образцы дали положительный результат на золотистый стафилококк, кроме того на некоторых образцах вообще обнаружили бактерии кишечника. Как прокомментировала результаты исследования дерматолог Уитни Боу, нанося косметику из тестеров себе на кожу, «Вы можете буквально наносить чьи-то фекалии прямо на свои губы».

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